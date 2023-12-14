برزت وظائف مدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، على محركات البحث بموقع “جوجل” بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، بعدما أعلنت عن طرح وظائف تعليمية وفنية (رجال / نساء) في مختلف التخصصات، من حملة الدبلوم والبكالوريوس.

مدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

وأنشئت مدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، في عام 1400هـ في رحاب جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، بجهود نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، بعد أن كانت مجرد فكرة في أذهان مؤسسيها، حيث كانت بدايتها متواضعة من ناحية المنشآت وعدد الطلاب والمدرسين ولكنها خلال فترة قصيرة من الزمن نمت المدارس نمواً سريعاً فاق كل التوقعات من حيث تطوير مناهجها وبرامجها التعليمية والتربوية.

وتوسعت منشآتها ومبانيها المدرسية وزاد أعداد طلابها وطالباتها حتى أصبحت صرحاً تعليمياً شامخاً يضم داخل أسواره مختلف المراحل الدراسية.



وظائف مدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالسعودية

وبحسب ما جاء في بيان إدارة مدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالمملكة العربية السعودية، فأن الوظائف الشاغرة جاءت في التخصصات التالية:

معلمة علوم.

معلمة رياضيات.

معلمة لغة إنجليزية.

معلمة رياض الأطفال

دعم فني: حاسب آلي.

معلم اجتماعيات.



موعد التقديم على وظائف مدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالسعودية

وأوضحت إدارة مدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن التقديم على الوظائف الشاغرة اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 14 ديسمبر 2023، وحتى استكمال العدد المطلوب.

شروط وظائف مدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالسعودية

وأشارت مدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن هناك عدد من الشروط يجب على المتقدم التحلي بها، وجاءت كالتالي:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

المؤهل بكالوريوس انتظام بمجال التخصص.

خبرة لا تقل عن سنتين (ويستثنى من شرط الخبرة المعدلات الجامعية المرتفعة).

رابط التقديم على وظائف مدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالسعودية

ويمكن التقديم على وظائف مدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، من خلال الرابط التالي : "اضغط هنا".

