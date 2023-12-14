الدوري المصري.. مودرن فيوتشر يتقدم على سيراميكا كليوباترا في الشوط الأول

انتهت مجريات الشوط الاولبين مودرن فيوتشر وسيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، في المواجهة التى تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

احرز هدف التقدم لفريق مودرن فيوتشر اللاعب مروان محسن في الدقيقة 17 من زمن المنعطف الأول من اللقاء.

تشكيل مودرن فيوتشر..

في حراسة المرمى: محمود جنش

في الدفاع: عمر كمال، محمد عبد السلام، علي الفيل، باسم علي

في الوسط: غنام محمد، محمد صادق ، محمد فاروق ، هشام عادل، عبد الكبير الوادي

في الهجوم: مروان محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدي ، محمود شعبان، محمد ربيعة ، بيلو ، علي زعزع ، محمد محمود ، كجالي درامي ، احمد عاطف ، عمر السعيد.

تشكيل سيراميكا كليوباترا..

في حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع؛ أحمد هاني - أحمد بيكهام - جاستس آرثر - محمد شكري

خط الوسط: محمد كناريا - محمد توني - محمد إبراهيم

خط الهجوم- محمود زلاكه - أحمد ياسر ريان - صديق أوجولا

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - خالد صبحي - محمود نبيل - محمد عنتر - جون إيبوكا - عبد الرحمن بودي - أحمد القرموطي - إسلام المزين - صامويل أمادي