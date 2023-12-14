ندوة تثقيفية لمناقشة أحكام قانون العمل بإحدى الشركات الخاصة بأسيوط

نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط ندوة تثقيفية لمناقشة أحكام قانون العمل قانون رقم 12 لسنة 2003 من خلال إدارة المفاوضة الجماعية بالمديرية وبمشاركة مجموعة العاملين بإحدي الشركات الخاصة بأسيوط وشارك فيها 15 من العاملين بالشركة.

وتناولت الندوة التعريف بالنصوص الأساسية للقانون، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل، وكذلك بعض أحكام القانون المتعلقة بعمليات وشروط المفاوضة الجماعية، وكيفية حل منازعات العمل الجماعية. في المؤسسات. بما يضمن النهوض بالعملية الإنتاجية ويحفظ حقوق الطرفين.

وأوضح على سيد مصطفى، مدير مديرية عمل أسيوط، في بلاغ للوزارة، أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بضرورة الاهتمام بتوعية العمال. وتوعيتهم بأحكام القانون والحقوق والواجبات التي يكفلها، والتواجد المستمر بينهم لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية لزيادة الإنتاج وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع إبراز ذلك في إطار عمل نظرًا لاهتمام الإدارة بتعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية التي تعتبر الوسيلة القانونية لحل النزاعات العمالية الناشئة عن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 نظمت المديرية هذه الندوة التثقيفية ضمن سلسلة الندوات التي تنفذها المديرية. ليتم إدخال القانون وأحكامه تباعاً في المنشآت. حضر الندوة بهاء موسى مدير إدارة المفاوضة الجماعية، ولمياء محمد مفتش مكتب علاقات العمل بأسيوط.

جانب من الندوة

جانب من الندوة