عبدالإله السنانى يكشف تفاصيل الدورة الأولى من مهرجان الرياض للمسرح

مدحت الكاشف من مصر وغسان مسعود من سوريا ونضال الأشقر من لبنان

خالد جلال يقدم ورشة عن الإخراج.. وتونس ضيف الشرف

كشف عبدالإله السنانى رئيس مهرجان الرياض للمسرح خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم عن أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الكبرى للمهرجان برئاسة نضال الأشقر وعضوية كل من الفنان العالمى غسان مسعود من سوريا، د. مدحت الكاشف من مصر، الكاتب صالح زمانان من المملكة العربية السعودية، مهندس الديكور فهد المذن من الكويت.

وأشار السنانى إلى أن المهرجان الذى تقام دورته الأولى فى الفترة من 13 إلى 24 ديسمبر الجارى، قرر أن تكون دولة ضيف الشرف للدورة الأولى هى تونس، وسوف يعرض منها مسرحية «مايراوش»، كما يتضمن المهرجان مجموعة من الندوات النقدية منها ندوة بعنوان «المسرح والعولمة تحديات وفرص التبادلات الثقافية» ويشارك فيها د. خالد أمين من المغرب، د. كريستوفر بالم من ألمانيا، د. ريتشارد غوف من انجلترا، د. ايريكا فيشر من ألمانيا، د. ريتشارد شيشنر من الولايات المتحدة الأمريكية.

كذلك يوجد مجموعة من الورش التطبيقية منها: ورشة الإخراج المسرحى من التصور الأول إلى العرض الأول بقيادة المخرج المصرى خالد جلال، لغة الحركة والجسد وفن الممثل بقيادة د. قاسم بياتلى، ورشة الدراماتورجيا: مفاهيم..إجراءات..وتطبيقات للدكتور عبدالمجيد الهواس.

الجدير بالذكر أن السنانى سبق واعلن عن الـ10 عروض المسرحية السعودية المتأهلة للمسابقة وضمّت أسماء المسرحيات العشرِ المتأهّلة إلى مسابقة مهرجان الرياض كلّاً من «بحر» لفرقة جمعية الثقافة والفنون بالأحساء، و«الحِجر» لفرقة نادى القفزة الأولى، و«طليعة هجر» لفرقة كلوز ميديا، و«صفعة» لفرقة كالوس، و«ذاكرة الشيطان» لفرقة رؤية، و«ضوء» لمسرح الطائف، و«بائع الجرائد» لفرقة فن بوكس، و«ذاكرة صفراء» فرقة نورس، و«دوار مغلق» لنادى مسما المسرحى، و«الظل الأخير» لفرقة الوطن المسرحية.