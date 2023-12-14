رئيسة بعثة الاتحاد الأفريقي لمراقبة الانتخابات: الهيئة الوطنية لعبت دورًا مهمًا في التعامل مع الشكاوى

قالت سبيكيوزا كازيبوى وانديرا، رئيسة البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والكوميسا لمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2024،إنالهيئة الوطنيةللانتخاباتلعبت دورًا في إعداد الضوابط والآليات لمراقبة الانتخابات.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي، الذي انعقد، اليوم الخميس، فى إحدى القاعات الكبرى بالقاهرة، بحضورالسفير جون أو كاكونج، عضو لجنة حكماء الكوميسا، وحظيت قيادة البعثة بدعم السفير بانكولى أديوي، مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن.

كما حضر المؤتمر، السفير صالح والسفير نادر فتح العليم مندوب الاتحاد بمصر، والسفير حمدى لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، ولفيف من السفراء والممثلين الافارقة بمصر.

وأضافت كازيبوى، أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت تتعامل مع الشكاوى والرسالة التي كانت تصل لها من قبل الناخبين او لجان المتابعة بسرعة ودقة.

وأوضحت رئيسة البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والكوميسا لمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2024، أن البعثة تتألف من 70 مراقبًا من بينهم 41 مراقبة و29 مراقباً، من 36 دولة عضوًا في الاتحاد الإفريقي يدعمهم 3 خبراء فنيين.

وأوضحت رئيسة البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والكوميسا لمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2024، أن الهدف من البعثة هو القيام بتقييم مستقل وهادف وحيادي وفقًا لميثاق الحوكمة لسنة 2017.