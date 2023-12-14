نائب رئيس جامعة الأزهر يتابع انتظام العملية التعليمية بكلية البنات بالعاشر من رمضان

أجرى الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرعي البنات والوجه البحري؛ بجولة تفقدية إلى كلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان، وكان في استقباله الدكتور حمدي صلاح الهدهد، عميد الكلية.

وقام نائب رئيس الجامعة بتفقد القاعات الدراسية للطالبات، والاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، ووقف فضيلته على جاهزية الكلية لامتحانات الفصل الدراسي الأول التي سوف تنطلق خلال الأسابيع المقبلة، كما تفقد نائب رئيس الجامعة المدينة الجامعية للطالبات، وقام بالاطمئنان على المطبخ، وإعداد وجبات الطعام للطالبات، مشددًا على أهمية الاهتمام بالنظافة والنظام، كما تابع تواريخ الإنتاج والصلاحية للأغذية التي تورد للمدينة الجامعية.

مناقشات مع عميد الكلية

طالبات كلية البنات الأزهرية

وتناقش نائب رئيس الجامعة مع عميد الكلية حول بعض الطلبات التي تحتاجها الكلية، سواء في العملية التعليمية أو المدينة الجامعية، ووعد نائب رئيس الجامعة برفع وعرض هذه الطلبات على الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة؛ للعمل على تلبية المتاح منها خلال الفترة المقبلة.