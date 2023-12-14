الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

في ذكرى رحيله

45 سنة فنية لـ أحمد راتب.. بدأت بـ 2 جنيه في اليوم وانتهت بمجاورة الزعيم

أحمد راتب وعادل إمام
أحمد راتب وعادل إمام

رحل الفنان الكبير أحمد راتب عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2016، عن عمر ناهز 67 عامًا، ليترك أثرًا طيبًا بأخلاقة وتعامله مع زملائة، بالإضافة لأدواره الكوميدية التي استطاع خلالها دخول البسمة على وجه المشاهد، بأدائه الذي يتسم بالبساطة وعدم التكلف.

 

أبرز أعمال الفنان الراحل أحمد راتب

استطاع الفنان الراحل أحمد راتب أن يترك بصمة في وجدان المشاهد بأعماله المتنوعة، فكان وجوده بمثابة إضافة كبيرة لأي عمل فني سينمائي أو درامي، إذ اشتهر بملامحه الهادئة التي تقنعك بسهولة أي دور يقوم به، فقدم ما يقارب 500 عمل فني، خلال مسيرته الفنية، تنوعت بين السينما والمسرح والدراما التليفزيونية والإذاعية.

 

الفنان أحمد راتب

ومن أبرز الأفلام التي شارك بها: "الإرهابي"، "السفارة في العمارة"، "صايع بحر"، "علي بيه مظهر"، "الأولة في الغرام"، و"البلياتشو".

 

وقدم أحمد راتب العديد من الشخصيات التي لمست قلوب المشاهد، وأبرزها: شخصية الموسيقار محمد القصبجى فى مسلسل أم كلثوم، وشخصية السحت فى مسلسل المال والبنون، ورضوان الكومى فى سكة الهلالى.

 

أحمد راتب وعادل إمام

أعمال جمعت بين أحمد راتب وعادل إمام

وشارك أحمد راتب الزعيم عادل إمام في العديد من الأعمال التي أظهرت مدى ارتياحهم وإندماجهم في العمل سويًا، ومنها الإرهاب والكباب، واحدة بواحدة، السفارة فى العمارة، الإرهابي، قاتل مقتلش حد، شعبان تحت الصفر، انتخبوا الدكتور عبدالباسط سليمان، على باب الوزير، لا من شاف ولا من درى، المتسول، حتى لا يطير الدخان، جزيرة الشيطان، اللعب مع الكبار.

 

ابنة أحمد راتب تكشف معاناة والدها في بداية حياته

وفي سياق متصل، أوضحت لمياء ابنة الفنان الراحل أحمد راتب، عبر منشور لها على صفحتها الشخصية بالموقع الأشهر فيسبوك، معاناة والدها في بداية حياته، قائلة: " بابا أول لما أتجوز ماما كان لسه مش معروف، ومش بيشتغل بالتمثيل بشكل منتظم، كان بيروح مبنى الإذاعة يفضل قاعد من 9 الصبح لحد الليل عشان لو حد طلب أداء صوتي يعمله وياخد عليه 2 جنيه".

 

وتابعت: "وقت عرض مسرحية الزيارة انتهت، والده توفى في البيت، واضطر إلى الذهاب للعرض والالتزام بمسؤوليته، والدور كان كوميدي، وهنا أشير لالتزامه بمسئوليته تجاه جمهور دافع فلوس تذاكر مسرح، والجدير بالذكر أن والده توفي ليلًا وكان سيدفن صباحًا، فكان يخرج يبكي في الكواليس بعد كل مشهد، ثم يجمع رباطة جأشه ويخرج مرة أخرى على المسرح".

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