الجندي تشيد بمشاركة أبناء الجالية المصرية في اليابان بالانتخابات الرئاسية

أعربت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، عن سعادتها بمشاركة أبناء الجالية المصرية في اليابان في التصويت بالانتخابات الرئاسية التي أجريت خارج مصر في أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر الجاري.

التصويت في الانتخابات الرئاسية

وأكدت وزيرة الهجرة، أن التصويت في الانتخابات الرئاسية واجب دستوري على أبناء هذا الوطن لاختيار القيادة الحكيمة وسط ما نشهده من تحديات عالمية، والمصريون بالخارج أثبتوا انتماءهم وحبهم العميق لبلدهم.

الترويج للاستثمار في مصر

كما تحدثت وزيرة الهجرة، عن جولاتها الخارجية الأخيرة ولقاءاتها بالجاليات المصرية في السعودية والإمارات وإيطاليا وفرنسا، للحث على التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وكذلك استعراض كل مجهودات الوزارة لهم وما تقدمه من محفزات وميزات وأيضا الترويج للاستثمار في مصر.

خبير مصري في مجال التعليم مقيم في اليابان

جاء ذلك أثناء استقبال السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور حسين زناتي، خبير مصري في مجال التعليم مقيم في اليابان ومدير أكاديمية "تانكيو عرب" اليابانية، الحاصل على وسام أفضل أجنبي على مستوى اليابان، والخبير العربي الوحيد في التعليم الياباني، وكان اللقاء بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، وسلمى صقر، معاون الوزيرة لشئون الجاليات والهيئات الدولية.

التعاون المصري الياباني

حيث تناولت مع الخبير المصري الحديث عن خلفية التعاون المصري الياباني فيما يتعلق بالتدريب المهني ورفع الكفاءات والتعليم ودور الأكاديمية في دعم المدارس اليابانية في مصر، حيث أكد زناتي أن المدارس اليابانية في مصر لا تعلم اللغة وإنما الفكر وثقافة الالتزام الياباني ومعايير الانضباط.

أبناء مصر بالخارج

وأعرب الدكتور حسين زناتي عن بالغ سعادته بلقاء وزيرة الهجرة في إطار وجوده في مصر حاليًا، موجهًا كل الشكر للسفيرة سها جندي على جهودها وتواصلها مع أبناء مصر بالخارج وتقديم كل الرعاية لهم وتلبية احتياجاتهم.