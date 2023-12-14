تعرف على شروط عقد أوسيمين مع نابولي والشرط الجزائي

كشفت وسائل الأعلام الإيطالية عن تفاصيل الجلسة التي عقدها اوريليو دي لورينتيس رئيس نادي نابولي الإيطالي مع روبرتو كالديندا وكيل النجم النيجيري فيكتور أوسيمين وذلك لتجديد تعاقد المهاجم النيجيري الحائز على لقب أفضل لاعب افريقي في استفتاء الأتحاد الافريقي لعام 2023 .

وقالت صحيفة لوجازيتا ديللو سبورتو الإيطالية ان اوريليو دي لورينتيس رئيس نادي نابولي عقد بالأمس جلسة مع روبرتو كاليندا وكيل النجم النيجيري فيكتور أوسيمين مساء الأربعاء بمدينة نابولي عقب ضمان تأهل نابولي الى دور ال 16 لبطولة دوري أبطال أوربا بالتغلب على نادي سبورتنج براجا البرتغالي بهدفين سجل فيكتور اوسمين الهدف الثاني مؤكدة ان أوسيمين مستعد لتمديد تعاقده مع نابولي حتى عام 2026 مقابل زيادة تعاقده ليحصل على 10 مليون يورو سنويا و وضع شرط جزائي لرحيله مقابل 130 مليون يورو يحصل عليها نادي نابولي .

وقالت الصحيفة الإيطالية ان العلاقة بين الطرفين كانت قد توترت في الفترة الأخيرة بعد اداء اوسيمين الغير مقنع في الأسابيع الاخيرة رغم تألقه وقيادته لنابولي للفوز بالدوري الإيطالي في الموسم الماضي و هو ما قلل من رغبة نابولي في الأحتفاظ بالاعب ودفع أدارته للتفكير في بيع الاعب قبل نهاية تعاقده الذي ينتهي عام 2025 الا ان تألق الاعب مؤخرا دفع البارتنيبيو الى الدخول في مفاوضات جديدة لتمديد التعاقد مع وضع شروط جديدة وهو ما تم بالفعل ويبدو ان الاعب في طريقه بالفعل لتوقيع التعاقد خلال الساعات المقبلة .