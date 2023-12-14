الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

حصر مساحات القمح المزروعة بالموسم الجديد في قنا

صوامع تخزين القمح
صوامع تخزين القمح فى قنا ــ أرشيفية

قال الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، إنه تم تكليف المسئولين بمديرية الزراعة ورؤساء المراكز ومديري الإدارات الزراعية بتشكيل لجان لحصر مساحات محصول القمح على أرض الواقع كأحد المحاصيل الاستراتيجية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تحقيق مستهدفات توريد القمح خلال العام المقبل، وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء، واللجنة العليا الدائمة للسياسات الزراعية والتموينية بشأن موافاة وزارة التنمية المحلية ببيان دقيق بالمساحات المزروعة من القمح داخل زمام المحافظة

عقد الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، اليوم الخميس، نائبًا عن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لحصر مساحات محصول القمح الفعلية بالمحافظة خلال الموسم الزراعي الشتوي الحالي. 

حضر الاجتماع،  محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس محمد جيلاني وكيل وزراعة الزراعة بقنا، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومديري الإدارات الزراعية بالمحافظة

وأوضح نائب محافظ قنا، أن ذلك يأتى فى إطار أولويات المرحلة القادمة وجهود القيادة السياسية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين والتوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية ودعم المزارعين بالأسمدة والتقاوى المعتمدة مع توفير الدعم الفنى والإرشادى لكافة المزارعين.

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