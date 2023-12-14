موعد مباراة بيراميدز وبلدية المحلة اليوم بالدوري والقناة الناقلة

يستضيف فريق بيراميدز مساء اليوم الخميس، نظيره بلدية المحلة في مواجهة قوية مرتقبة، تجمعهما ضمن منافسات الجولة التاسعه من الدوري المصري، والتي يحتضنها ستاد الدفاع الجوي.

موعد مباراة بيراميدز وبلدية المحلية اليوم بالدوري

من المقرر أن تنطلق صافرة لقاء بيراميدزو نظيره بلدية المحلة، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المقرر أن تُنقل مباراة بيراميدز وبلدية المحلة، عبر قناة أون تايم سبورتس 2، بصوت المعلق أيمن الكاشف.

ترتيب بيراميدز وبلدية المحلة في الدوري الممتاز

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 16 نقطة، في حين يحتل فريق بلدية المحلة المركز الثالث عشر في الترتيب، برصيد 9 نقاط، بعد خوض كل منهما 7 مباريات في المسابقة.

قائمة بيراميدز لمواجهة بلدية المحلة:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد ميهوب - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ

خط الوسط: يوسف أسامة - سيف جعفر - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: فخري لاكاي - فينسون ماييلي - دودو الجباس

ويفتقد بيراميدز في مواجهة البلدية لجهود لاعب الوسط الدولي البوركيني بلاتي توريه بسبب الإيقاف لمدة ٣ مباريات بعد الطرد أمام الإسماعيلي، ورمضان صبحي بسبب الإيقاف للحصول على ٣ بطاقات صفراء.