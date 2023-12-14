وزير الشباب واتحاد الرماية يبحثان ملف استضافة مصر لبطولة العالم العام المقبل

بحث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية الاستعدادات المطلوبة لتنظيم واستضافة عدد من البطولات الدولية والقارية في الرماية خلال الفترة المقبلة، وكذا خطة الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم لمناقشة ملف استضافة مصر لبطولة كأس العالم للرماية في الفترة من 24 يناير حتي أول فبراير 2024، على مجمع ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال صبحي: "توافر البنية الإنشائية الرياضية ذات المواصفات العالمية التى أصبحت تتمتع بها مصر حالياً، الأمر جعلنا جاهزين دائما وبشكل مستمر لاستضافة البطولات الدولية والقارية"، مشيرًا إلى أهمية المتابعة خطوة بخطوة مع اتحاد الرماية فيما يخص تنظيم البطولات على أعلى مستوى، مؤكداً آن متابعة الرئيس السيسي ودعمه ومتابعته المتواصلة لملف العمل بمنظومة الشباب والرياضة.

وضعت مصر فى مكانة عالمية غير مسبوقة سواء من حيث استضافة البطولات والمحافل الرياضية العالمية أو من خلال النتائج التى حققها أبطالنا فى مختلف المنافسات، حيث ارتكزت استراتيجية الوزارة خلال السنوات القليلة الماضية على توجيه شتى الدعم والرعاية للرياضات الفردية والجماعية من خلال توفير برامج رعاية ودعم بشكل مباشر وغير مباشر من خلال القطاع الخاص.

وزير الرياضة يشيد بجهود الاتحاد المصري للرماية

وأشاد وزير الشباب والرياضة، بجهود الاتحاد المصري للرماية برئاسة اللواء حازم حسني خلال الفترة الماضية، مؤكدًا الجاهزية التامة لاستضافة مختلف البطولات بفضل الإمكانيات والمقومات التي تتميز بها مصر، و الطفرة الإنشائية والانجازات التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقدم كل الدعم للرياضة المصرية التي تحقق العديد من الانجازات خلال الآونة الراهنة.

وتوجه اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على متابعته الدائمة والمستمرة للاتحاد ودعمه المتواصل ومساندته للاعبين في جميع البطولات التي يشاركون بها، وقيامه بتذليل كافة العقبات والصعوبات التي تواجههم.