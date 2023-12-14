الإجازات والعطلات الرسمية للعام الجديد 2024 "مفاجأة"

يهتم عدد كبير من المواطنين بالبحث عن الإجازات الرسمية فى العام الجديد 2024، حيث إنه من الممكن أن تتغير بعض مواعيد الإجازات الرسمية 2024 بحسب قرارات مجلس الوزراء من خلال ترحيل الإجازات الرسمية مع الإجازات الأسبوعية الجمعة والسبت، حتى يحصل المواطنون على إجازة متصلة.

إجازات عام 2024

يضم جدول إجازات عام 2024 عددًا من الأيام المميزة والمناسبات الدينية التي من الممكن للقطاعين العام والخاص الاستمتاع بها، وكذلك طلاب المدارس والجامعات.

الإجازات الرسمية

يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024، إجازة رسمية عيد الميلاد المجيد.

يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024، إجازة رسمية بمناسبة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024، إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

يوم الخميس الموافق 11 أبريل 2024، إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك

يوم الجمعة الموافق 12 أبريل 2024، إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2024، إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.

يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024، إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال

يوم الإثنين الموافق 6 مايو 2024، إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم.

يوم الإثنين 17 يونيو 2024، إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2024، إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2024، إجازة رسمية للاحتفال بعيد الأضحى المبارك

يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2023، إجازة رسمية لذكرى ثورة 30 يونيو.

يوم الإثنين الموافق 8 يوليو 2023 إجازة رسمية للاحتفال برأس السنة الهجرية

يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2023، إجازة رسمية للاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو 1952.

يوم الإثنين 16 سبتمبر 2024، إجازة رسمية للاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

يوم الأحد إجازة رسمية للاحتفال القوات المسلحة بنصر 6 أكتوبر.

يُذكر أنه بحسب تقويم العام الجديد والذي يشمل الإجازات الرسمية والمناسبات والأعياد التي يصل عددها إلى 16 يومًا، حيث تبدأ الإجازات الرسمية في الأسبوع الأول من شهر يناير 2024.

ومن المتوقع أن تتغير بعض مواعيد الإجازات الرسمية 2024 بحسب قرارات مجلس الوزراء بترحيل الإجازات الرسمية مع الإجازات الأسبوعية الجمعة والسبت، حتى يحصل المواطنون على إجازة متصلة.