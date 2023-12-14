الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

موعد بداية فصل الشتاء 2024 رسميًا في مصر

فصل الشتاء
فصل الشتاء

موعد بداية فصل الشتاء.. ينتظر الكثير من المواطنين فصل الشتاء، ومن المتوقع أن يكون الأعنف، حيث بدأ العد التنازلي لفصل الشتاء.

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اللجنة المنظمة لمونديال الأندية تتسلم كأس إفريقيا وقميص وعلم الأهلي

بدأت العديد من النوات فى ضرب الإسكندرية وخاصة نوة قاسم التى تصنف من أخطر وأشد نوة حيث تضرب المحافظات الساحلية.

الانقلاب الشتوي

يبدأ الشتاء يوم 22 من شهر ديسمبر "الانقلاب الشتوي" وبداية الشتاء، تسقط أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدي (25) درجة جنوباً وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالي وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبي في ما عدا مدار الجدي، حينئذ يقل طول النهار عن طول الليل في نصف الكرة الشمالي، أي أنه خلال الانقلاب الشتوي (حول يوم 22 ديسمبر) يكون الوضع في نصف الكرة الشمالي معاكسا لما هو عليه في نصف الكرة الجنوبي.

فصل الشتاء

وكشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، عن تفاصيل بدايات وأطوال فصول السنة خلال العام الميلادى 2024، حيث يبدأ فصل الربيع الأربعاء 20 مارس 2024 ويستمر 92 يومًا و17 ساعة.

فصل الشتاء

أما فصل الصيف يبدأ الخميس 20 يونيو 2024 ويستمر 93 يومًا و15 ساعة، على أن يبدأ فصل الخريف الأحد 22 سبتمبر وطوله 89 يومًا و20 ساعة، وفصل الشتاء يبدأ السبت 21 ديسمبر ويستمر 88 يومًا و23 ساعة.

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