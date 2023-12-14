شنايدر إليكتريك وماجنوم العقارية يستعرضان شراكتهما فى المبانى الذكية

خلال مشاركتهما فى مؤتمر Cop28

على هامش مشاركتهما فى مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28) المنعقد بمدينة دبى، بدولة الإمارات العربية المتحدة، قامت كل من شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة فى مجال التحول الرقمى لإدارة الطاقة والتحكّم الآلى، وشركة ماجنوم العقارية، التابعة لمجموعة روابى القابضة، باستعراض تجربتهما الرائدة فى قطاع المبانى الذكية القائمة على التكنولوجيا الرقمية لتحقيق كفاءة استهلاك الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن المبانى والارتقاء بمعايير الاستدامة داخل القطاع العقارى، وذلك من خلال برج «فوربس إنترناشيونال تاور» المستقبلى فى العاصمة الإدارية الجديدة، وهو المشروع الأول فى العالم الذى سيعمل بالكامل من خلال منظومة (LOHC)، والتى تتيح تخزين الهيدروجين ونقله وإطلاقه بطريقة آمنة وصديقة للبيئة.

بحضور كل من بيتر هيرويك، الرئيس التنفيذى لشنايدر إلكتريك، المهندس وليد شتا، رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، سيباستيان رييز، رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربى وعثمان إبراهيم، الرئيس التنفيذى لمجموعة «روابى القابضة» ونائب رئيس مجلس إدارتها ونائب رئيس مجلس إدارة «ماجنوم العقارية»، ماجد مرعى، الرئيس التنفيذى لشركة ماجنوم العقارية، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، تم استعراض تفاصيل الشراكة الناجحة وتفاصيل البدء فى تنفيذها خلال فاعلية خاصة بجناح شنايدر إلكتريك.

وقد قام كل من سيباستيان رييز، رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي؛ وماجد مرعى، الرئيس التنفيذى لشركة ماجنوم العقارية بتوقيع مذكرة التفاهم فى يونيو الماضى بين الشركتين لتشغيل برج «فوربس إنترناشيونال تاور» المستقبلى، والتى تأتى فى إطار استراتيجية الشركتين نحو تعزيز الابتكار فى القطاع العقارى، والتوسع فى الاعتماد على الكهرباء لتوفير حلول للطاقة لمبانٍ خالية من الانبعاثات من خلال Electricity 4.0 الذى تقدمه شنايدر إلكتريك، والمساهمة فى خلق مستقبل مستدام عن طريق استخدام طاقة صديقة للبيئة، أكثر نظافة وذكاء وتقليل 68% من الطاقة المفقودة والمهدرة حاليًا نتيجة ضعف كفاءة الإنتاج والاستهلاك.

وصرح سيباستيان رييز، رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربى على تلك الشراكة قائلا: «يشهد قطاع المبانى والمدن الذكية تطورا غير مسبوقا مما يستلزم تسريع وتيرة التحول الرقمى لمساعدة المطورين على تحسين جودة وتطوير أعمالهم. فوفقا لدراسات أجرتها شنايدر إلكتريك، تستهلك المبانى ما يقرب من 30% من الطاقة حول العالم وهى مسئولة عن 40% من الانبعاثات الكربونية.لذلك، فإن التعاون مع شركة ماجنوم العقارية من خلال برج فوربس إنترناشيونال تاور، هو نموذج للشراكات الناجحة ودورها فى دفع عجلة الابتكار وكفاءة الطاقة والموارد والاستدامة للأمام».

وقال عثمان إبراهيم، الرئيس التنفيذى لمجموعة «روابى القابضة» ونائب رئيس مجلس إدارتها ونائب رئيس مجلس إدارة «ماجنوم العقارية»: «باعتبارنا مؤسسة تلتزم بالاستدامة طويلة المدى فى المنطقة، يسعدنا أن نوقع مذكرة التفاهم مع شنايدر إليكتريك لدفع حلول مناخية ذكية مبتكرة تعالج تحديات التنمية الحضرية».

ومن جانبه، قال ماجد مرعى، الرئيس التنفيذى لشركة ماجنوم العقارية: «لدينا هدف رئيسى من كافة المشروعات التى نقوم بتقديمها وهى استخدام التكنولوجيا الحديثة وتبنى روح الابتكار كأساس لعملياتنا، لخلق مستقبل أخضر ومستدام للجميع بما يتماشى مع أهداف أجندة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030. فمع الاعتماد بصورة أوسع على التكنولوجيا فى المبانى والمدن، يمكننا لعب دور محورى لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الاستدامة وهو ما يتطلب جهدا جماعيا. ويأتى التعاون مع شنايدر إليكتريك تجسيدا لالتزامنا بتشييد مبانٍ ذكية فى المنطقة قادرة على توليد كافة احتياجتها من الطاقة من مصادر نظيفة ومستدامة، ما يعمل على تحقيق تغيرات جذرية فى المنطقة».

بموجب اتفاقية الشراكة، سوف يتم تشغيل برج «فوربس إنترناشيونال تاور» من خلال منظومة ناقلات الهيدروجين العضوية السائلة، والتى تعتبر أحد حلول الطاقة النظيفة والمتجددة الخالية من الانبعاثات الكربونية، حيث سيتم إنتاج الهيدروجين النظيف باستخدام نفايات بلاستيكية غير قابلة لإعادة التدوير ونفايات عضوية أخرى كمواد خام لإنتاج الطاقة. لن يكتفى البرج بمعالجة تحديات الطاقة الحرجة فحسب، وإنما سيلبى أيضاً احتياجات عملياته التشغيلية على مدار الساعة بطريقة مستدامة، كما سيتم تخزين فائض الهيدروجين النظيف لاستخدامه فى مجموعة واسعة من التطبيقات الأخرى لدعم احتياجات الطاقة للشركات العاملة فى المنطقة. وتقوم شنايدر إليكتريك بتقديم باقة متنوعة من حلول المبانى المصممة لخفض الانبعاثات وتوفير إدارة مستدامة للطاقة والتى تشمل أنظمة مراكز التوزيع، منصة بيانات المبانى، الشبكات الصغيرة (microgrid)، وأنظمة معالجة المياه والرى الذكى وغيرها.