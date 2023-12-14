الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

موعد انخفاض سعر البصل في مصر

البصل
البصل

موعد انخفاض سعر البصل في مصر.. يومًا بعد يومٍ نشهد ارتفاعات لعدد من السلع الاستراتيجية التي يحتاجها المواطن، وفي القلب منها البصل والذي سجل ارتفاعًا غير مسبوق، حيث وصل سعر الكيلو لـ40 جنيهًا للكيلو في العديد من الأسواق، وهو ما تسبب في حالة من الجدل بين المواطنين.

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ارتفاع أسعار البصل

وفي سياق ذلك، يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة، أسباب ارتفاع أسعار البصل في الأسواق، والموعد المحدد لانخفاض الأسعار لتلك السلعة المهمة التي يحتاجها كل بيت مصري بشكل يومي.

أسعار البصل

وتعليقًا على تلك الأزمة، كشف نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة حاتم النجيب، عن تقلص المساحات المزروعة وتصدير معدلات فوق الطبيعية، مؤكدًا خلال تصريحات متلفزة، أن ارتفاع أسعار البصل نتيجة الاعتماد على البصل القديم وتدني مستوى المنتج الجديد.

موعد انتهاء أزمة ارتفاع أسعار البصل

وأشار النجيب، إلى أن الأزمة الجارية، تنتهي حين تبدأ محافظات الوجه البحري في الحصاد بشهر أبريل المقبل، مشيرًا إلى استمرار سعر البصل في التصاعد قبل هذه الفترة، مطالبًا التوسع في منافذ البيع الثابتة والمتحركة والبيع بسعر التكلفة الفعلية بدون هامش ربح.

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