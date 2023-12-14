سعر اليورو أمام الجنيه صباح اليوم الخميس في البنوك المصرية

سعر اليورو.. سجلت العملة الاوروبية "اليورو" خلال مستهل التداولات الصباحية في البنوك المصرية والقطاع المصرفي المصري، متوسط سعر صرف أمام الجنية المصري وصل إلى نحو 33,99 جنيه للشراء،34.18 جنيه للبيع، بحسب متوسط السعر بالبنك المركزي المصري.

وفي هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر اليورو، خلال مستهل التداولات الصباحية، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات التي تطرأ على القطاع المصرفي وهذا بصورة لحظية، للوقوف على أخر المستجدات التي تستحدث لحظة بلحظة، لارضاء متابعي الوفد المهتمين بهذا الملف المالي، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

سعر اليورو اليوم الخميس في مصر

اليورو

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري:

بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري33.93 جنيه للشراء، 34.10جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر:

سجل سعر اليورو في بنك مصر 33.93 جنيه للشراء، 34.10 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي:

سجل البنك التجاري الدولي سعر اليورو عند 33.99 جنيه للشراء، 34.15 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي:

وسجل سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي 33.95 جنيه للشراء، 34.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك فيصل:

وسجل سعر اليورو في بنك فيصل 33.95 جنيه للشراء، 34.20 جنيه للبيع.