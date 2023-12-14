اليوم.. استكمال محاكمة المتهم في "حريق نقطة شرطة المنيب"

تستأنف الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الخميس، إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد سامي شمس الدين، صدر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات في قضية حريق نقطة شرطة المنيب.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية كل من: المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قضت فى ديسمبر من العام الماضى بمعاقبة 13 متهمًا بحرق نقطة شرطة المنيب في أحداث العنف التى وقعت بمنطقة المنيب خلال احتفالات ذكرى ثورة 25 يناير 2014، بالسجن المشدد 10 سنوات لـ13 متهمًا، كما عاقبت 10 متهمين آخرين بالسجن المشدد خمس سنوات وعاقبت 3 متهمين حدث 5 سنوات.

ومن جهة أخرى تصدر محكمة جنح مدينة نصر ثانِ، بعد قليل، حكمها في القضية رقم 1206 لسنة 2023 جنح مدينة نصر ثان، ضد المتهم المهندس يحيى حسين عبد الهادي، وذلك لإذاعته عمدًا بالداخل والخارج إشاعات وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن نشر مقالات على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وأكدت التحريات قيام المتهم عقب إخلاء سبيله بمعاودة التواصل مع بعض الكوادر الإخوانية والإثارية وذوى التوجهات المناوئة للدولة المصرية، واتفاقه معهم على تصعيد نشاطه الإعلامي العدائي ضد الدولة ومؤسساتها والنظام القائم، من خلال كتابة بعض المقالات على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ونشر الأخبار الكاذبة والادعاءات حول الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان، تنفيذًا لذلك المخطط الذي يهدف لإثارة الفوضى بالبلاد لخلق حالة من الزخم الثوري والوقيعة بين جموع المواطنين ومؤسسات الدولة، ودفعهم للتظاهر والتجمهر وقطع الطرق لاندساس عناصرهم بين جموع المواطنين لارتكاب عمليات عدائية، بغرض تعطيل منشأة الدولة عن العمل وتكدير السلم والأمن العام والإضرار بالسلم الاجتماعي وإحداث حالة من الفوضى وإثارة البلبلة وتهديد الأمن القومي للبلاد وصولًا لإسقاط النظام القائم.