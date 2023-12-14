حالات منع صرف معاش الأب المتوفى.. تعرف عليها

حالات منع صرف معاش الأب المتوفي .. في إطار حرص القانون على صرف المعاشات المستحقين، حدد قانون المعاشات الجديد حالات حرمان الأبناء من معاش والدهم المتوفى، حيث نص قانون المعاشات على أحقية الأبناء والبنات في صرف معاش والدهم أو والدتهم المتوفية.

حالات منع صرف معاش الأب المتوفي

- في حالة التحاق الابن أو الابنة بعمل يحصل من خلاله على دخل صافٍ يساوي قيمة المعاش كحد أدنى أو يزداد عليه.

- إذا قام الابن أو الابنة، بمزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة.

- ألا يكون قد أتم الابن سن 21 عامًا.

- زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت.

صرف المعاش

جدير بالذكر يحق صرف المعاش لكل من: الوالدين، الأرملة، الأبناء والبنات، الزوج، وكذلك الإخوة والأخوات، ويشترط ألا تتوافر فيهم شروط استحقاق المعاش، عند وفاة الشخص المؤمن عليه أو الشخص صاحب المعاش.