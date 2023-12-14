موعد مباراة ليفربول وسانت جيلواز اليوم في الدوري الأوروبي

يستضيف ملعب "لوتو بارك" اليوم الخميس، صدام كروي من العيار الثقيل يجمع بين فريقي ليفربول وسانت جيلواز البلجيكي ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة ليفربول وسانت جيلواز في الدوري الأوروبي

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 7:45 بتوقيت القاهرة، 8:45 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وسانت جيلواز في الدوري الأوروبي

تُذاع مباراة ليفربول وسانت جيلواز عبر قناة beIN Sports HD 1 ويعلق علي المباراة جواد بدة.

ترتيب ليفربول في المجموعة قبل صدام اليوم

يحتل ليفربول حاليًا المركز الأول برصيد 12 نقطة وحسم تأهله للدور الثاني، وتعتبر هذه المباراة تحصيل حاصل بالنسبة للفريق الإنجليزي.

في حين أن سانت جيلواز يمتلك 5 نقاط في الوقت الحالي، في المركز الثالث، ويسعى للانتصار منتظرًا خسارة تولوز أمام لاسك.

محمد صلاح خارج مباراة سانت جيلواز

ويفتقد ليفربول خدمات جويل ماتيب وديوجو جوتا للإصابة، في حين أن يورجن كلوب استبعد عدد كبير من النجوم أبرزهم هداف الفريق محمد صلاح لإراحته مع الوضع في الاعتبار ان المباراة بمثابة تحصيل حاصل.