الرئيس الإسرائيلي يوجه رسالة تحذيرية لجماعة الحوثي باليمن

غرد الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، في رسالة تحذيرية لجماعة الحوثي في اليمن، قائلا إنهم تجاوزوا الخط الأحمر في البحر الأحمر، بقوله "لقد تجاوز الحوثيون الخط الأحمر في البحر الأحمر".

وشدد هرتسوغ على منصة "إكس"، على ضرورة دعم وتعزيز الأنشطة الدولية الموجهة من قبل الولايات المتحدة، ضد من اعتبرهم "القراصنة الحوثيين" من خلال تشكيل تحالف دولي فعّال.

و دعا الرئيس الإسرائيلي إلى تشكيل تحالف دولي لوقف تهديدات جماعة الحوثي للملاحة الدولية في البحر الأحمر.