محافظ جنوب سيناء يكرم أعضاء لجنة البت الدائمة بطلبات التصالح بمدينة شرم الشيخ

كرم اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، أعضاء لجنة البت الدائمة بالمحافظة لأدائهم المميز والانتهاء من لجان البت بطلبات التصالح علي أعمال البناء المخالف بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بمدينة شرم الشيخ كأول مدينة تنهي أعمال التصالح علي مستوى المحافظة.

وجاء المكرمين كالتالي: -

لواء مهندس بدر حسنى ندا مدير مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة جنوب سيناء

دكتور مهندس عمرو محمد على العوفى خبير بمكتب المحافظ الوحدة الإنمائية (OUDA) رئيس لجنة البت الدائمة بطلبات التصالح على أعمال البناء بمحافظة جنوب سيناء

دكتور مهندس استشاري أحمد جلال الدين على مصطفى رئيس لجنة البت بطلبات التصالح على أعمال البناء بمدينة شرم الشيخ

مهندس استشارى محمد عباس عبد العظيم مهندس استشاري وعضو بلجنة البت بطلبات التصالح على أعمال البناء بمدينة شرم الشيخ

مهندس محمد سالم نصار على مدير الإدارة الهندسية بمدينة شرم الشيخ

مهندسة دعاء محمد حمزة رئيس قطاع خليج العقبة بهيئة الأبنية التعليمية وعضو بلجنة البت الدائمة بطلبات التصالح على أعمال البناء بمحافظة جنوب سيناء

مهندسة ايمان علي عبدالله الصعيدى مهندسة مشرف بهيئة الأبنية التعليمية وعضو بلجنة البت الدائمة بطلبات التصالح على أعمال البناء بمحافظة جنوب سيناء

مهندس عمرو علي عبدالله الصعيدى مهندس بإدارة المتابعة الميدانية بمكتب محافظ جنوب سيناء

مهندسة مى عبد المنعم الزناتى مهندس تنظيم بالإدارة الهندسية بمدينة شرم الشيخ

مهندس كريم عدنان توفيق مهندس تنظيم بالإدارة الهندسية بمدينة شرم الشيخ

مهندسة شاهيناز طلعت السعيد وكيل مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة جنوب سيناء

سيد عبد العزيز مدير إدارة التخطيط والمتابعة بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة جنوب سيناء

الزهراء محمد امين مدير أملاك الدولة بمدينة شرم الشيخ

FB_IMG_1702504752537

FB_IMG_1702504750529