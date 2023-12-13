محافظ جنوب سيناء يستقبل وفدا من مشايخ وعواقل مدينة نويبع

استقبل اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، مساء اليوم وفدا من أهالي مدينة نويبع بحضور اللواء مصطفي عابدين رئيس مدينة نويبع، والنائبة فضية سالم عضو مجلس النواب ، وعددا من مشايخوعواقل ورجال الأعمال والمستثمرين وممثلي طوائف المجتمع بنويبع.

وقدم الوفد التهنئة لمحافظ جنوب سيناء لحصوله لي درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف، كما هناوه بنجاح تنظيم الانتخابات الرئاسية 2024 وظهور المحافظة بالمظهر الراقي المشرف.

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وكان محافظ جنوب سيناء قد حصل علي درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الفلسفة فى الاستراتيجية القومية بعنوان" التنمية الشاملة في سيناء لمواجهة العنف والإرهاب"، والتي تمت مناقشتها أواخر الشهر الماضي من داخل قاعة أكتوبر بالأكاديمية العسكرية -للدراسات العليا والاستراتيجية وسط حضور مهيب ضم عددا من الوزراء والمحافظين وكوكبة من أساتذة الجامعات وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الإعلامية وكبار الكتاب والصحفيين ورجال الفكر وممثلين عن الازهر والكنيسة وكبار المستثمرين ورجال الأعمال ومشايخ وعواقل البدو وممثلين عن المرأة وعددا كبيرا من أهالي جنوب سيناء.

وخلال اللقاء استمع المحافظ لعدد من المقترحات والطلبات الخاصة باهالي مدينة نويبع وتم بحثها وايجاد حلول لها، ووعد بزيارة وجولة تفقدية للمدينة في القريب العاجل للوقوف علي الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية علي ارض الواقع.

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