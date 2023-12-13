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الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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"زووم إفريقيا" في تغطية خاصة لفعاليات مؤتمر المناخ cop28 بالإمارات

الإعلامية سالي عاطف
الإعلامية سالي عاطف

تقدم الإعلامية سالي عاطف، مقدمة برنامج "زووم افريقيا" على قناة cbc حلقة جديدة ومميزة وتغطية خاصة لفعاليات مؤتمر المناخ cop28 بدولة الإمارات العربية المتحدة.

 التغيرات المناخية

وأجريت الإعلامية سالي عاطف، لقاء مع إيف بازيبا، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة البيئة بدولة الكونغو الديمقراطية، للحديث عن آثار التغيرات المناخية وأضرارها.

كما أجرت لقاء مع فيلدا ناني، وزيرة البيئة والسياحة بدولة بوتسوانا، للحديث عن تفاصيل مشاركة دولة بوتسوانا في مؤتمر المناخ cop28.

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ايجور تولا، المتحدث الرسمي لوزارة البيئة بدولة إفريقيا الوسطى، بالإضافة إلى لقاء مع يايو مبري، مدير البيئة بدولة توغو.

يذكر أن برنامج "زووم افريقيا" يذاع كل يوم خميس في تمام الساعة السادسة مساء على قناة cbc.

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