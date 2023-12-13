قتلى قوات الاحتلال تتزايد.. وباحث: الرعب يتملك الباقين خوفًا من العودة في توابيت

قال الدكتور محمد هلسة الباحث في الشأن الإسرائيلي، إن الجيش الإسرائيلي يعرف أنه لن يقابل بالورود في غزة التي يقصفها وينفذ فيها المجازر، ويعرف أنه حتى الآن لم يدخل بكثافة إلى معاقل المقاومة الفلسطينية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية" أن تزايد قتلى قوات الاحتلال يمنع الجنود من المشاركة في الحرب، وكثير من المحللين الإسرائيلين قالوا إن دخول قوات الاحتلال البرية إلى خان يونس ليست نزهة، والجيش يدخلها بعقلية الانتقام وليس الانتصار، ولا يريد المجتمع الإسرائيلي أن يرى كل هؤلاء الجنود يعودون في توابيت.



وأشار إلى أن الاحتلال عندما أعلن أنه يواجه مقاومة عنيف هو يبرر الخسائر التي تلحق بصفوف جنود والقتلي الكثر الذين يسقطون في هذه المواجهة، فالاحتلال يعرف أنه لن يحقق أي انتصار وإسرائيل تتكبد ثمنا باهظا ومؤلما خلال الحرب في غزة، ونرى كيف انسحبت سرايا من الجيش.



وأضاف أن الفصائل الفلسطينية أعلنت استهداف قوة اسرائيلية من 15 جنديا وسط غزة، موضحًا أن الجيش الاسرائيلي يعرف أن هناك تواجد للمقاومة في مناطق الكثافة السكانية العالية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عسكريين إضافيين عدا الـ8 الذين أعلن عن مقتلهم في وقت سابق من اليوم، ما يرفع حصيلة قتلاه منذ الأمس إلى 10.

وأعلن الجيش الإسرائيلي صباحا عن مقتل 8 عسكريين بكمين نصبته "كتائب القسام" في حي الشجاعية شمال القطاع أمس الثلاثاء، بينهم قائد الكتيبة 13 في لواء جولانين وهم:

المقدم تومر غرينبيرغ 35 عاما، قائد الكتيبة 13 من لواء جولاني، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

الرائد روي ملداسي 23 عاما، قائد سرية في الكتيبة 13 من لواء جولاني، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

الرائد موشيه أبراهام بار أون 23 عاما، قائد سرية في الكتيبة 51 من لواء جولاني، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

الرقيب أهيا دسكال 19 عاما، مقاتل في الكتيبة 51 من لواء جولاني، قتل في معركة شمال قطاع.

الرقيب أوريا يعقوب 19 عاما، مقاتل في الكتيبة 614 مدرسة الهندسة القتالية، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

النقيب ليل حيو 22 عاما، قائد فصيلة في الكتيبة 51 من لواء جولاني، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

الرائد بن شيلي مكدارون 26 عاما، قائد فصيلة من المقاتلين في وحدة الإنقاذ الخاصة التكتيكية (669)، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

اللواء روم هيشت 20 عاما، مقاتل في وحدة الإنقاذ الخاصة التكتيكية (669)، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية كيفية مقتل الجنود، حيث ذكر موقع "كان" العبري أن قوة من الجيش الإسرائيلي وقعت أمس في كمين بحي الشجاعية جرى خلاله تفجير عدة ألغام في القوة، وعند وصول قوات الإنقاذ لإخلاء القتلى والجرحى وقعت القوة الثانية أيضا في الكمين أرداهم بين قتيل وجريح.

وفي وقت لاحق من اليوم أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان جديد عن مقتل جنديين إضافيين في معارك شمال القطاع هما:

العقيد اسحق بن باشيت 44 عاما، قائد لواء جولاني، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

الرقيب عيران ألوني موفقيم 19 عاما مقاتل في الكتيبة 51 لواء جولاني، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

وهذا أكبر عدد من القتلى تعلن عنه إسرائيل خلال يوم واحد، ما يرفع حصيلة خسائر جيشها منذ الـ7 من أكتوبر إلى 444.

وأعلنت صحيفة عبرية أمس الثلاثاء أن عدد العسكريين الإسرائيليين الذين قتلوا منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة في الـ27 من أكتوبر الماضي بلغ 105.