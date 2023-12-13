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الخميس 14 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

شعبة المواد الغذائية: كتابة الأسعار علي العبوات يحد من التلاعب في أسعار السلع الغذائية

حازم المنوفي عضو
حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية

أشاد حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والمتعلقة ببحث إجراءات وقرارات سريعة لضبط الأسواق وأسعار السلع، ووضع آلية للحفاظ على توازن الأسعار للسلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، والاستمرار في ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية على المدى القصير تحقيقا للوفرة والإتاحة، وهي أكبر ضربة لمحتكري السلع من ضعيف النفوس الذين يقومون بتعطيش السوق ويتلاعبون بالأمن الغذائي المصري.

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الحكومة تعلن إجراءات جديدة لضبط أسعار السلع الأساسية

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رئيس الوزراء يواصل اجتماعات ضبط الأسواق وأسعار السلع

 


وطالب المنوفي، بضرورة تشديد وإحكام الرقابة على مراحل تتداول السلع الغذائية من خلال تكثيف الحملات الرقابية بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية، وتنفيذ قرار وزير التموين بتحديد وكتابة أسعار السلع الغذائية علي العبوات، وهو ما يحد من التلاعب في أسعار السلع بشكل كبير، وتستهدف عدم وجود زيادات مبالغ فيها من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.
وطالب المنوفي بضرورة إشراك مسئولي اتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية، مع الحكومة للتوافق على تكلفة الإنتاج وهامش الربح للسلع الرئيسية التي يتم تحديدها، وذلك بما يضمن وصولها إلى المستهلك بالسعر العادل،
كنا أكد علي أهمية اتخاذ قرار بتغليظ العقوبة على كل من يحتكر أو يخفي السلع عن المواطنين، ويتسبب في ارتفاع أسعار السلع أو تعطيش السوق وعدم استقراره، وتشكيل لجنة دائمة لمتابعة حركة الأسواق بشكل مستمر، للوقوف علي مدى الالتزام بإنتاج وتوافر السلع، وأسعارها على مستوى الجمهورية.

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الجريدة الورقية