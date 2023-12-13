ضبط 17 طن سكر قبل تداولة بالسوق السوداء فى دمنهور

نجحت منذ قليل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب/ مجدي الخضر – وكيل وزاارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة وبالتنسيق مع مباحث التموين بالبحيرة من ضبط كمية كبيرة من السكرالمخصص لمبادرة مكافحة الغلاء ،

حيث قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بمديرية تموين البحيرة برئاسة مفتاح عبد اللطيف مدير الادارة ، بتنفيذ حملة تموينية بمدينة دمنهور، أسفرت عن ضبط 17 طن سكر والذي يتم طرحه من خلال مبادرات مكافحة الغلاء والذي يتم بيعه بسعر 27 جنيه حيث

وردت معلومات بقيام إثنان من المواطنين بتجميعهم بغير وجه حق وذلك لإعادة بيعهم بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، وبناء على المعلومات تم عرضها على النيابة والتى أمرت بمداهمت المكان حيث تم مصادرة المضبوطات وتم إلقاء القبض عليهما وتحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة.

ويأتى هذا ضمن جهود محافظة البحيرة وحيث شددت الدكتورة/ نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.