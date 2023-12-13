مساعد وزير الخارجية الأسبق: خسائر إسرائيل في غزة كبيرة (فيديو)

قال السفير محمد حجازى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن المشهد الحالي في غزة لا يمكن استمراره على النواحي الإنسانية، مؤكدا أنه لذلك لا بد من التوجه الفوري نحو وقف إطلاق النار.

يجب التخلص من حكومة اليمين المتطرف

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق خلال مداخلة هاتفية على فضائية “إكسترا نيوز”، مساء اليوم الأربعاء أن إسرائيل أدارت الموقف في غزة بشكل سيئ، مشيرا إلى أنه نتيجة لذلك يجب التخلص من حكومة اليمين المتطرف، وهو ما أكد عليه الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن خسائر إسرائيل في غزة كبيرة، سواء على المستوى الدبلوماسي أو الدولي، مؤكدا أن هناك تغيرا في موقف العديد من الدول تجاه ما تمارسه إسرائيل من مجازر في قطاع غزة.

واصلت اليوم الصهيونية النازية محارقها في قطاع غزة لليوم الـ68 على التوالي، وشنت 300 غارة على شمال وجنوب القطاع المحاصر بالتطهير العرقي والأوبئة والجوع وارتكبت مجزرة بشعة بمدرسة أبو حسين التابعة للأمم المتحدة بمعسكر جباليا، فيما كثفت مجازرها في جنوب القطاع خاصة فى دير البلح ورفح وخان يونس بالوسطى وسط هطول الأمطار الغزيرة التي أغرقت خيام النازحين.

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مكثف منطقة جباليا بأكثر من 100 قذيفة خلال الساعات الماضية ودمر القصف المخبز الوحيد الباقي في المنطقة.

تزامن ذلك مع تصعيد داخل مخيم جنين بالضفة المحتلة ومحاصرة الصحفيين والمرضى مستشفى الشفاء ونددت وزارة الصحة في غزة بالمحارق الوحشية، ما أسفر عن ارتفاع حصيلة الشهداء لأكثر من 19 ألف شهيد بينهم 86 صحفياً بارتقاء الزميل عبدالكريم عودة خلال قصف بقطاع غزة فيما بلغت حصيلة المصابين أكثر من 50 ألفاً و10 آلاف مفقود.

واستنكرت الوزارة احتجاز كل الذكور من الطواقم الطبية والمصابين والمرضى والنازحين واقتيادهم إلى جهة غير معلومة خارج مستشفى كمال عدوان.

وأوضحت أنه تم استجواب المحتجزين تحت التعذيب والضرب المبرح والتعرض للبرد القارس وقالت «بعد إخلاء سبيل عدد من المحتجزين ودفعهم للعودة إلى المستشفى تم إطلاق النار عليهم وأصيب العشرات من الكوادر الطبية والجرحى النازحين».

وأشارت إلى استمرار محاصرة قوات الاحتلال للمستشفى وإطلاق النار والقذائف داخلها ومنع التحرك داخله وتحرم الموجودين فيه من الماء والطعام والكهرباء.

وقالت إن الطواقم الطبية عاجزة عن تقديم الرعاية الطبية لأطفال العناية المركزة ولا يتوفر ماء لتحضير حليب لهم وطالبت الأمم المتحدة ومؤسساتها الأممية بالتحرك العاجل لإنقاذ الأطفال والجرحى والطواقم الطبية وحماية المستشفى.

وأعلنت الوزارة عن نفاد تطعيمات الأطفال بالكامل وحذرت من انعكاسات صحية كارثية على صحة الأطفال وانتشار الأمراض وخاصة بين النازحين في مراكز الإيواء المكتظة وطالبت المؤسسات الأممية بسرعة التدخل لتوفير التطعيمات اللازمة وضمان وصولها لكافة مناطق قطاع غزة لمنع الكارثة.

وندد رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين قدورة فارس، باعتقال الفلسطينيات وأطفالهن الرضع وتهديدهن بالاغتصاب، والإجراءات في السجون الإسرائيلية تُمارس على كافة الأسرى دون التمييز بين طفل أو امرأة، مشيرا إلى اعتقال نحو 3810 أسرى وأسيرات اعتقلوا منذ السابع من أكتوبر حتى اليوم.