الأربعاء 13 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك

بوابة الوفد الإلكترونية

تصدر الريال السعودي، مؤشر البحث العالمي جوجل، وبحث الرواد عن سعر الريال مقابل الجنيه في البنوك المصرية، حيث سجل المتوسط حوالي للشراء: 8.21 جنيه، وللبيع: 8.25 جنيه. 

فيما استقر سعر الريال السعودي اليوم االأربعاء 13 ديسمبر 2023 مستهل التعاملات البنكية مقابل الجنيه المصري، ويشهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري استقراره منذ فترة طويلة، وسجل سعر الريال السعودى في البنك المركزى للشراء: 8.21 جنيه، وللبيع: 8.25 جنيه.

 

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سعر الريال القطري بالبنوك اليوم الأربعاء 13-12-2023

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سعر الريال السعودي بالبنوك اليوم الأربعاء 29-11-2023

استقر سعر الريال السعودى في بنك الإسكندرية:

 

للشراء: 8.21 جنيه.

للبيع: 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي

للشراء: 8.19 جنيه.

للبيع: 8.21 جنيه.

 

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

للشراء: 8.19 جنيه.

للبيع: 8.26 جنيه.

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