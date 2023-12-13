سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك

تصدر الريال السعودي، مؤشر البحث العالمي جوجل، وبحث الرواد عن سعر الريال مقابل الجنيه في البنوك المصرية، حيث سجل المتوسط حوالي للشراء: 8.21 جنيه، وللبيع: 8.25 جنيه.

فيما استقر سعر الريال السعودي اليوم االأربعاء 13 ديسمبر 2023 مستهل التعاملات البنكية مقابل الجنيه المصري، ويشهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري استقراره منذ فترة طويلة، وسجل سعر الريال السعودى في البنك المركزى للشراء: 8.21 جنيه، وللبيع: 8.25 جنيه.

استقر سعر الريال السعودى في بنك الإسكندرية:

للشراء: 8.21 جنيه.

للبيع: 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي

للشراء: 8.19 جنيه.

للبيع: 8.21 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

للشراء: 8.19 جنيه.

للبيع: 8.26 جنيه.