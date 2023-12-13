ياسر زيدان: الانتخابات الرئاسية وجهت رسالة للعالم بوحدة المصريين وحرصهم علي المشاركة

مصر تسير بخطي ناجحة رغم الأزمات العالمية المتتالية

حرص ياسر زيدان، رئيس مجلس إدارة شركة القمزي- مصر للاستثمار والتطوير العقاري، على الإدلاء بصوته في انتخابات الرئاسة لعام 2024.

وأكد زيدان أن الانتخابات الرئاسية 2024 اتسمت بارتفاع نسبة المشاركة وتوافد المصريين علي مدار الثلاثة أيام الماضية للادلاء بأصواتهم وقد عكس ذلك المشهد الوعي السياسي للمصريين كما وجه رسالة للعالم بأن المصريين يقفون صفا واحدا وعلى قلب رجل واحد.

وصرح زيدان بانتخابه للرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال مسيرة التنمية والحفاظ علي حالة الاستقرار وهي امر هام للغاية في الوقت الحالي خاصة في ظل الازمة في قطاع غزة وضغوط الدول العظمى، والحفاظ علي الأمن والأمان التي ينعم بهما الشعب المصري وكذلك الحفاظ علي الأمن القومي لا سيما في ظل هذه الفترة التي تشهد تخلي دول العالم عن كل القيم الإنسانية.

وأكد علي ضرورة استكمال النتائج الايجابية التي تم تحقيقها على مدار السنوات الماضية ومسيرة التنمية التي تزداد معدلاتها على الرغم من الأزمات التي مر بها العالم ككل بداية من أزمة كورونا مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية وتوابعها من زيادة معدلات التضخم ورفع الفائدة عالميا مضيفا ان مصر صامدة وحريصة على استمرارية النمو بفضل الإدارة السياسية القوية والحكيمة الرئيس عبد الفتاح السيسي.