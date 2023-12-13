الأربعاء 13 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الجامعة العربية تدين مصادرة أراض في القدس

الجامعة العربية
الجامعة العربية

أدان جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية قرار سلطات الاحتلال مصادرة أراضٍ فلسطينية في سلوان بالقدس الشرقية المحتلة بغرض بناء قطار هوائي يمر فوق هذه الأراضي، مؤكداً أن هذا الفعل يُمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن المُلزمة التي تحظر الإجراءات الأحادية في الأراضي المحتلة.


وقال رشدي إن مصادرة الأرضي ونزع الملكية وتهجير السكان من القدس الشرقية تُمثل خطة ممنهجة لتهويد القدس تُباشرها إسرائيل مستغلة الانشغال العالمي بجرائمها في غزة، مُضيفاً أن على المجتمع الدولي الانتباه إلى السياسات الإسرائيلية الخطيرة في المناطق المُقدسة خاصة في ضوء الأيدلوجية الفاشية لحكومة اليمين المتطرف التي تقود إسرائيل اليوم.
 

مواد متعلقة

الجامعة العربية تُدين مصادرة أراض فلسطينية في القدس المحتلة

العسومي: الدبلوماسية المناخية الإماراتية أثبتت كفاءتها وقيادتها لقضايا العمل المناخي العالمي

البرلمان العربي يعقد مؤتمرا صحفيا غدا لإعلان نتائج متابعة بعثة البرلمان للانتخابات الرئاسية المصرية

أبو الغيط: المجتمع الغربي تبنى مواقف واتجاهات كشفت عن العنصرية

العربية للتنمية الزراعية تعلن إطلاق دراسة حول جهود الدول العربية في تنفيذ اتفاقيات اريو

العربية للنساء وسيطات السلام تنظم الاجتماع السنوي للتحالف العالمي يومي 11-12 ديسمبر

أبوالغيط بعد إدلائه بصوته: زخم الانتخابات الرئاسية رسالة للعالم بأن مصر تواصل تحقيق الاستقرار والتنمية

الجامعة العربية: الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى شكل جديد من الحضارة الإنسانية
الجريدة الورقية