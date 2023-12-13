انطلاق فعاليات دورة التعليم المدني بمحافظة جنوب سيناء

نظمت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مديريه الشباب و الرياضه بجنوب سيناء ، دوره تدريبية للشباب بعنوان دوره التعليم المدني تحت شعار ( تنمية - مواطنة - جمهورية جديدة ) بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ، بمركز شباب الساحل .

اكد محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة ان تنفيذ مثل هذه الورش يعد ركيزة أساسية لخلق جيل واع مشارك وفعال بهدف إكساب النشء المعلومات والاتجاهات والمهارات التي تمكنهم من ممارستهم حقوقهم ومسئولياتهم كمواطنين فاعلين على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تأكيد القيم الإنسانية والتركيز على العناصر المشتركة، مع العمل على تأكيد ممارسات التعامل مع الآخر، مشيرا إلى أن المعرفة لا تشكل الهدف النهائي من هذا التعليم إنما يجب أن يتبعها ويواكبها اكتساب الناشئ والشاب لمنظومة من القيم تساعده على ممارسة سلوكيات وتبني مبادرات إيجابية وبناءة تجاه نفسه وأسرته ومجتمعه ووطنه.

ادار الورشة اسراء فخري مدرب تعليم مدني بوزارة الشباب والرياضة ، وتضمن برنامج التدريب الوحدة الثانية من برنامج التعليم المدني الشباب والمشاركة لتحديد أهداف المشاركة وأهمية مشاركة، الشباب ودور الفرد في حل مشاكل المجتمع وأهمية التخطيط لتفعيل المشاركة وأيضاً صنع القراروتحديد نوعية المعلومات التي يحتاجونها كي يشاركوا في اتخاذ قرار بخصوص موقف ما.

تحت رعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضه و اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء و بتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزاره و متابعه احمد عبد العزيز وكيل المديريه .

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