فوده يكرم مدير المدرسة اليابانية السابق بطور سيناء

قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتكيرم اسم المرحوم محمود عبد العال مدير المدرسة اليابانية السابق بطور سيناء

والذى وافتة المنية عقب اجتيازه بنجاح دورة برنامج المسئول الحكومى المحترف

ويؤكد على رعايتة لكافة افراد اسرتة .

كما كرم اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء اسم المرحوم محمود عبد العال مدير المدرسة اليابانية السابق بطور سيناء.

والذى وافتة المنية بعد صراع مع المرض وذلك عقب اجتيازة بنجاح دورة برنامج المسئول الحكومى المحترف

واستقبل المحافظ اسرة المرحوم واكد على على رعايتة الشاملة لكافة افراد اسرتة .

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