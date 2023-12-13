اقرأ غدًا.. الوفد يشكر جموع المصريين على المشاركة غير المسبوقة في الانتخابات

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الخميس، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "الوفد يشكر جموع المصريين على المشاركة غير المسبوقة في الانتخابات".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

عبدالسند يمامة: وعي المواطنين دفعهم لتقديم مشهد حضاري رائع

تفعيل الحياة السياسية والحزبية خطوة مهمة في المسار الديمقراطي

"الاثنين"... إعلان الفائز برئاسة الجمهورية

اليوم.. الوطنية للانتخابات تتلقى الطعون على نتيجة اللجان العامة

70 ألف شهيد ومصاب حصيلة حرب إبادة الفلسطينيين

الحوثيون يهاجمون سفينة بريطانية قرب سواحل عمان

الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارًا يطالب الوقف الإنساني للحرب

"ائتلاف نزاهة الدولي": لم نتلق أية شكاوي خلال الانتخابات

حركة فتح تشيد بموقف مصر الرافض للتهجير القسري

د. وجدي زين الدين يكتب: مصر الفائز الأول في السباق الرئاسي