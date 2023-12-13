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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

البحرين تثمن جهود المجموعة العربية برئاسة مصر في تقديم قرار وقف إطلاق النار

غزة
غزة

ثمنت البحرين جهود المجموعة العربية برئاسة مصر في تقديم مشروع قرار الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة تحت عنوان "حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية"، واعتماده بما يشبه الإجماع الدولي خلال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة "متحدون من أجل السلام".

ورحبت وزارة الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين (بنا) - بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبأغلبية 153 دولة، بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وضمان وصول المساعدات الإنسانية لتخفيف معاناة سكان القطاع، ووجوب حماية المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وفقًا للقانون الدولي الإنساني.

وجددت الوزارة موقف البحرين الداعي إلى وقف فوري ودائم وشامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في الدفع لتهيئة الأجواء لإحياء عملية السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط.

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