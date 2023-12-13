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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس الفرنسي يدعو الاتحاد الأوروبي إلى تقديم الدعم الكامل والدائم لأوكرانيا

الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، الاتحاد الأوروبي إلى أن يكون "على استعداد لتقديم الدعم الكامل والدائم لأوكرانيا".

وخلال مؤتمر صحفي، عقب مباحثات بباريس مع رئيس وزراء سلوفينيا روبرت جولوب، قال ماكرون إن فرنسا وسلوفينيا "مصممان على دعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريًا في المجالات العسكرية والاقتصادية والإنسانية والدبلوماسية، حيث إن أمننا الجماعي واحترام النظام الدولي القائم على القانون وعلى قيمنا المشتركة على المحك". 

من جانبها، تهدد المجر بعرقلة اتخاذ قرارات مهمة بشأن كييف والمدرجة على جدول أعمال القمة الأوروبية، يومي الخميس والجمعة، ومن بينها بدء المفاوضات حول انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي والموافقة على مساعدات أوروبية بقيمة 50 مليار يورو، على شكل هبات وقروض، لصالح أوكرانيا. 

وقد أكد مجددا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الأربعاء، أن بدء مفاوضات الانضمام سيكون "خطأ فادحا"، مؤكدا أن الاجراء المتوقع بتخصيص أموال أوروبية لصالح بودابست لن يغير رأيه.

وفي هذا الصدد، قال ماكرون اليوم بالإليزيه: "المناقشات التي سنجريها غدًا حاسمة"، مذكرًا بموقفه المؤيد لمفاوضات الانضمام، مرفقة بإصلاحات في أداء الاتحاد الأوروبي للسماح بهذا الانضمام الجديد. 

وبالنسبة لرئيس وزراء سلوفينيا روبرت جولوب، فإن "القمة الأوروبية ستكون صعبة ولكنها مهمة للغاية"، مضيفًا: "إذا أردنا أن يكون هذا التوسع (في الاتحاد الأوروبي) فعالاً، فنحن بحاجة إلى إصلاحات داخلية".

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