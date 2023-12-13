فاركو يفوز على الأهلي بدوري الجمهورية مواليد 2003

نجح فريق فاركو في تحقيق الفوز خارج ملعبه على الأهلي 1/2، بالجولة 15 من دوري الجمهورية للشباب مواليد 2003.

أحرز ثنائية فاركو بمرمى الأهلي كل من محمود فرحات وكريم جبريل.

يتكون الجهاز الفني والإداري والطبي لفاركو من :

د/ أحمد عاشور (رئيس قطاع الناشئين)

ك/ شريف فاروق (مدير إداري قطاع الناشئين)

ك/ هاني سامي (مدير فني)

ك/ محمود خليل (مدرب عام)

ك/ خالد عبد النبي (مدرب حراس مرمى)

ك/ محمد احمد "ميمي" (إداري)

ك/ محمد عثمان (أخصائي)

حسن محمد حسن (عامل مهمات)

بلال صبحي (عامل مهمات)