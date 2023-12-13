فاركو يفوز على الأهلي بدوري الجمهورية مواليد 2003
نجح فريق فاركو في تحقيق الفوز خارج ملعبه على الأهلي 1/2، بالجولة 15 من دوري الجمهورية للشباب مواليد 2003.
أحرز ثنائية فاركو بمرمى الأهلي كل من محمود فرحات وكريم جبريل.
يتكون الجهاز الفني والإداري والطبي لفاركو من :
د/ أحمد عاشور (رئيس قطاع الناشئين)
ك/ شريف فاروق (مدير إداري قطاع الناشئين)
ك/ هاني سامي (مدير فني)
ك/ محمود خليل (مدرب عام)
ك/ خالد عبد النبي (مدرب حراس مرمى)
ك/ محمد احمد "ميمي" (إداري)
ك/ محمد عثمان (أخصائي)
حسن محمد حسن (عامل مهمات)
بلال صبحي (عامل مهمات)