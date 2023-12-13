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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فاركو يفوز على الأهلي بدوري الجمهورية مواليد 2003

الأهلي
الأهلي

نجح فريق فاركو في تحقيق الفوز خارج ملعبه على الأهلي 1/2، بالجولة 15 من دوري الجمهورية للشباب مواليد 2003.

أحرز ثنائية فاركو بمرمى الأهلي كل من محمود فرحات وكريم جبريل.

 

يتكون الجهاز الفني والإداري والطبي لفاركو من :

د/ أحمد عاشور (رئيس قطاع الناشئين)

ك/ شريف فاروق (مدير إداري قطاع الناشئين)

ك/ هاني سامي (مدير فني)

ك/ محمود خليل (مدرب عام)

ك/ خالد عبد النبي (مدرب حراس مرمى)

ك/ محمد احمد "ميمي" (إداري) 

ك/ محمد عثمان (أخصائي)

حسن محمد حسن (عامل مهمات)

بلال صبحي (عامل مهمات)

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