صحية لأولادك.. طريقة تحضير كب كيك الجزر بالجبنة الكريمي

كب كيك الجزر بالجبنة الكريمي من الوصفات اللذيذة والمختلفة التي يمكنك صنعها لأطفالك؛ لإضافة العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم طفلك في وصفة مختلفة تتميز بشكلها ومذاقها المفضل لدى الصغار، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها.

طريقة عمل كب كيك الجزر بالجبنة الكريمي

المقادير

مقادير التغليفة :

جبن كريمي : علبة

سكر البودرة : كوب وثلاثة ارباع الكوب

الزبدة : نصف كوب

الفانيليا : 2 ملعقة صغيرة

كب كيك الجزر بالجبنة الكريمي

-دقيق : كوب

-الجزر : كوب (مبشور)

- سكر : كوب

- الزيت النباتي : ثلاث أرباع الكوب

- عصير التفاح : نصف كوب (جاهز)

- عين الجمل : نصف كوب (مفروم)

- بيض : 2 حبة

- فانيليا : ملعقة صغيرة

- بيكنج صودا : ملعقة صغيرة

- قرفة : ملعقة صغيرة (مطحونة)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

لتحضير الكب كيك:

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

جهزي قوالب الكب كيك وبطّنيها بورق الكب كيك واتركيها جانباً.

في وعاء عميق، اخلطي الدقيق، والسكر، والبيكنج صودا، والقرفة، والملح .

أضيفي الزيت، والبيض، وعصير التفاح، والفانيليا إلى خليط الدقيق واخفقي جيداً حتى تمتزج المكونات مع بعضها، ثم أضيفي برش الجزر والجوز واخلطي المزيج.

ضعي مقدار ثلاثة أرباع من الخليط في القوالب، ثم أدخليها إلى الفرن لمدة 15 دقيقة حتى تمام النضج، ثم اتركيها جانباً حتى تبرد.

لتحضير كريمة الجبن الكريمي:

في وعاء اخفقي السكر مع الزبدة والفانيليا باستخدام المضرب الكهربائي حتى تمتزج المكونات.

أضيفي الجبن الكريمي مع الاستمرار في الخفق حتى يتجانس الخليط.

ضعي الخليط في كيس حلواني وقومي بتغطية الكب كيك بالشكل الذي ترغبين به.

زيني وجه الكب كيك بالجزر المبشور وقدميه.