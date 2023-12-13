زاهي حواس يجري عملية جراحية بالساق اليمني بألمانيا

قام عالم الآثار المصرية الدكتور "زاهي حواس" بإجراء جراحة اليوم بالساق اليمني، و قام بإجراء العملية الجراحية البروفيسور توراين في مستشفي هايدلبرج في المانيا.

وقال البروفيسيور توراين ان العملية الجراحية تمت بشكل ممتاز و ان الدكتور "زاهي حواس" في حالة صحية ممتازة وأنه سيعود لأرض الوطن قريبا.

زاهي حواس بحالة صحية مستقرة

وتمت بفضل الله العملية بنجاح وفقًا للتقارير الطبية المتاحة، ويتمتع الدكتور "زاهي حواس" حاليًا بحالة صحية مستقرة ويتلقى الرعاية اللازمة للشفاء، ومن المتوقع أن يتم تحقيق تعافيه الكامل في الأيام القليلة المقبلة.

وتؤكد عائلة الدكتور "زاهي حواس" أنهم يقدرون الخصوصية والتفهم في هذا الوقت وأنهم سيقدمون المعلومات اللازمة حول تحسن حالته في الأيام المقبلة.



