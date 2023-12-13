المتهم باستدراج طفل وخنقه: "كان يبكى كثيرا"

أدلي المتهم باستدراج طفل وقتله شنقا داخل شقة استأجرها من أجل الحصول على فدية نظير إعادته في منطقة المرج، بإعترافات تفصيلة حول جريمته.

وقال المتهم خلال التحقيقات : "استدرجت الطفل بحجة تعليمه لعبة على الإنترنت داخل أحد السايبرات، ثم توجهت به إلى إحدى الشقق المستأجرة في المرج.

وأضاف: قمت باستئجار شقة منذ 5 أيام فى أحد المساكن واصطحبت الطفل إليها، مضيفًا فى التحقيقات: ارتكبت الواقعة لطلب فدية من أسرة الطفل، ولكن بكاء الطفل المتواصل جعلني قتلته خنقا ".

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا يفيد بتغيب طفل يبلغ من العمر 10 سنوات من منطقة المرج.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص وتتبع كاميرات المراقبة، تم تحديد هوية المتهم، وتبين أنه استدرج الطفل عن طريق "لعبة" واصطحبه إلى شقة وقتله شنقًا للحصول على فدية مالية.

وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، نجح رجال المباحث في القبض على المتهم واقتياده لديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تبين من التحقيقات الأولية أن المتهم أستأجر شقة قبل تنفيذ الجريمة بـ5 أيام فقط وقام باستدراج الطفل إليها ثم قتله شنقا وأنه كان يعتزم التخلص من الجثة لكن أجهزة الأمن وصلت له وألقت القبض عليه.

طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات.