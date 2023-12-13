الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

اليمن والولايات المتحدة يبحثان العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع

رئيس مجلس القيادة
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي

بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الأربعاء، مع القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن إنجر تانجبورن، العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع في اليمن بما في ذلك الجهود السعودية لإطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة الأمم المتحدة.

كما تم استعراض مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والدعم الدولي المطلوب لتعزيز تلك الإصلاحات، وتخفيف وطأة الحرب والهجمات الحوثية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية على الأوضاع الإنسانية والمعيشية للشعب اليمني، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت).

وأكد العليمي موقف المجلس والحكومة الداعم لسلام عادل ومستدام بموجب مرجعيات الحل الشامل المتوافق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا.

من جانبها، أكدت تانجبورن دعم الولايات المتحدة لمجلس القيادة الرئاسي اليمني ومساعيه الرامية لاستئناف العملية السياسية، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في الأمن والسلام والاستقرار والتنمية.

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