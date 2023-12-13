الأربعاء 13 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بابا الفاتيكان: سكان غزة منهكون جراء الصراع ويجب وقف إطلاق النار فورا

بابا الفاتيكان البابا
بابا الفاتيكان البابا فرنسيس

دعا بابا الفاتيكان البابا فرنسيس إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية، قائلا " سكان قطاع غزّة منهكون جرّاء الصراع".

وأضاف البابا فرنسيس حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية آكي "أتابع الصراع الدائر في إسرائيل وفلسطين بقلق وألم كبيرين .. وأجدد ندائي من أجل وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية"، مشيرا إلى المعاناة الكبيرة التي يعيشها أهالي القطاع.

وتابع " أشجع جميع الأطراف المعنية على استئناف المفاوضات، كما أطلب من الجميع الالتزام العاجل بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزّة الذين غدوا منهكين وهم بأمسّ الحاجة إليها".

وشدد بابا الفاتيكان في الوقت ذاته على ضرورة إطلاق سراح جميع الرهائن على الفور، الذين رأوا بصيص الأمل قبل أيام قليلة.

مواد متعلقة

الصين وفيتنام تبحثان تعزيز التعاون الأمني

صحة غزة: 196 شهيدًا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

بوجدانوف يبحث مع وزير خارجية غينيا الاستوائية افتتاح السفارة الروسية في مالابو

الدفاع الروسية: تكبيد أوكرانيا أكثر من 615 قتيلا وجريحا وإسقاط 6 مسيرات

قطر تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي مصادرة أراض فلسطينية بالقدس الشرقية

وزيرالدفاع الألماني: الدول المشاركة في المؤتمر الدولي للدفاع الجوي ببرلين ستواصل دعم أوكرانيا

اليابان تقدم مساعدات بقيمة 19 مليون دولار إلى اليمن

استشهاد شاب فلسطيني لترتفع مُحصلة العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها إلى 8
الجريدة الورقية