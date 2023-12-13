رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح معرضين لـ«التربية النوعية»

افتتح رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، معرض جماليات الحفر المعدني لقسم التربية الفنية، بكلية التربية النوعية، بالجامعة ، الذي تضمن إنتاج الطلاب من المعلقات المعدنية المستوحاة من التراث المصري القديم، والتراث الإسلامي، التي جرى معالجتها باستخدام أسلوب الحفر بالأحماض والتلوين، مع توظيف بعض منها مشغولات حلي.

تم تنفيذ المعرضين بإشراف الدكتور نجلاء الأشرف عميد كلية التربية النوعية، والدكتور وجيده حماد وكيل الكليه للدراسات العليا والبحوث ورئيس قسم الاقتصاد المنزلي، والدكتور رشا جاويش أستاذ المعادن المساعد بقسم التربيه الفنية، وبمشاركة المشرفين من أعضاء هيئة التدريس بقسمي التربية الفنية والاقتصاد المنزلي بالكلية.

كما افتتح رئيس جامعة كفر الشيخ، معرض وجناح إطلالة مصرية لقسم الاقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية، بجامعة كفر الشيخ، ليتضمن المعرض أشغالا فنية منزلية للمستوى الثالث، التي تتماشي مع سوق العمل، كما ضم المعرض أيضا إعادة تدوير خامات البيئة، للمساهمة في تحقيق الدور المجتمعي للجامعة.