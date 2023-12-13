الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة تحتفل بيومهم العالمي بجامعة عين شمس

شاركت الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد "جمعية التقدم" في احتفالية كلية الآداب بجامعة عين شمس باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث عقدت ندوة حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم والدعم المجتمعي، وشارك عن جمعية التقدم الدكتور محمود فؤاد رفاعي، مدير مركز التقدم.



التوعية المجتمعية لشباب الجامعات



وجاءت مشاركة جمعية التقدم لدعم التوعية المجتمعية لشباب الجامعات كأحد أهداف الجمعية والتي تحرص عليها خلال السنوات الأخيرة، ليخرج جيل جديد للحياة العملية اكثر وعياً بالإعاقة، وأكثر دعماً لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة.



ودارت محاور الندوة حول الحقوق التي أقرتها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم، بالإضافة إلى فنون التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وأهمية تعزيز مفهوم الصداقة للشباب مع أقرانهم من ذوي الإعاقة داخل الحرم الجامعي لتحقيق التقبل، والترحيب بمشاركتهم على قدم المساواة بدون أي تمييز سلبي ضدهم.

