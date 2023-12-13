الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

استشهاد شاب فلسطيني لترتفع مُحصلة العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها إلى 8

شهداء غزة
شهداء غزة

استُشهد شاب فلسطيني ثامن من مدينة جنين، اليوم الأربعاء، عقب إصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه قناص إسرائيلي، وذلك خلال اقتحام قوات الاحتلال المتواصل لمدينة جنين ومخيمها لليوم الثاني على التوالي.

وأكد مدير مستشفى الرازي فواز حماد لــ"وفا"، أن الشاب قسام باسم زيدان (29 عاما) استُشهد عقب إصابته برصاصة في الرأس. 

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن طائرات الاحتلال المُسيرة قصفت منزلًا في المُخيم، كما اقتحم جنود الاحتلال عددًا من مساجد المخيم، واستخدموا مكبرات صوت المساجد للغناء، في خطوة استفزازية، مشيرة إلى اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال، كما قام الأهالي بالتكبير في مكبرات الصوت في عدد من المساجد، ردا على هذه الأعمال الاستفزازية والعربدة من جنود الاحتلال.

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