أمطار غزيرة بكفر الدوار

تشهد مدينة كفر الدوار حالة من الأحوال الجوية السيئة، وانخفاظ ملحوظ في درجة الحرارة طقس سيء وأمطار غزيرة، مع رياح متوسطة، وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، والتي حجبت الشمي طوال ساعات النهار.

وتحولت شوارع الحدائق والمحكمة والجمهورية وبور سعيد، وكذلك أحياء السناهرة والسعرانية والعكريشة والمراكبية والمهاجرين، إلى برك من المياة الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي استمرت لعدة ساعات.

كما تحول طريق كفر الدوار / أبو المطامير إلي مايشبة النهر أمام قرية كوم البركة، حيث ارتفعت المياه إلى نصف المتر، ووجد سائقي السيارات صعوبة شديدة في السير، بسبب انخفاض الطريق عن المنازل.

وسارعت الوحدة المحلية بكفر الدوار، بالدفع بالمعدات والأجهزة وسيارات الكسح، لسحب المياه من ميادين وشوارع المدينة، لضمان سيولة حركة المرور، وسهولة عبور المواطنين.