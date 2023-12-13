المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف تكرم محافظ جنوب سيناء لجهوده في تنمية سيناء
قامت الدكتورة فاطمة كشك مدير فرع المنظمة العالمية لخريجي الازهر فرع الدقهلية رئيسة لجنة المرأة والطفل بالمجلس الإسلامي رئيسة وفد المنظمة بإهداء اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء درع المنظمة وذلك تقديرا لجهوده ومساعيه الدؤوبة لتنمية سيناء، كما قدم الوفد التهنئة لمحافظ جنوب سيناء لحصوله علي درجة الدكتوراه في فلسفة الاستراتيجية القومية عن موضوع "التنمية الشاملة في سيناء لمواجهة العنف والإرهاب" بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية.
حضر التكريم الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، والقيادات التنفيذية.
ضم وفد المنظمة مضر عبد السميع نوار مدير عام منطقة جنوب سيناء الأزهرية رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بجنوب سيناء وأحمد حميد نائب مدير المكاتب الداخلية بالمنظمة، وعمرو ربيع مسؤول العلاقات العامه، و ايمن حجازي مسؤول الشئون الماليه والاداريه بالمجلس و محمد شفيق مسؤول العلاقات الخارجية بالمجلس
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