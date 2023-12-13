يحتل خبز الثوم مكانة كبيرة بين الوصفات الأساسية خاصة عند محبيه لمذاقه الطيب والشهي.

نقدم لكٍ طريقة تحضير وصفة لذيذة ستنال إعجاب جميع أفراد الأسرة بطعمها المقرمش الذي يحبه الكثيرون، جربي وصفة خبز الثوم المقرمش على وتلذذي بالطعم المدهش بجبن القشقوان.

المقادير

- الخبز الفرنسي : رغيف

- الزبدة : نصف كوب

- الثوم : 6 فصوص

- بقدونس : نصف كوب

- ملح : ملعقة صغيرة

- الفلفل الأبيض : نصف ملعقة صغيرة

- جبن القشقوان : كوب (مبشور)

طريقة التحضير

قطّعي الخبز الفرنسي إلى 6 شرائح.

ضعي الثوم والبقدونس في وعاء الخلاط الكهربائي، واخلطي المكونات حتى تصبح ناعمة.

أضيفي الزبدة، والملح، والفلفل الأبيض، وحركي المزيج جيداً حتى يتجانس تماماً.

ادهني مزيج الثوم على شرائح الخبز، وادهني كمية من المزيج في صينية فرن، ثم وزعي شرائح الخبز في الصينية.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي 10 دقائق، حتى يصبح خبز الثوم ذهبي اللون.

وزعي جبن القشقوان على وجه خبز الثوم، ثم أعيديه إلى الفرن لحوالي 3 دقائق حتى يذوب الجبن.

وزعي خبز الثوم المقرمش في طبق التقديم، وقدميه ساخناً.