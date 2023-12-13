المشرعون البريطانيون يصوتون لصالح مشروع قانون الهجرة في رواندا

صوت المشرعون البريطانيون، يوم الثلاثاء، لدعم خطة الحكومة لإرسال بعض طالبي اللجوء في رحلة باتجاه واحد إلى رواندا ، مع الحفاظ على سياسة أغضبت جماعات حقوق الإنسان وكلفت المملكة المتحدة ما لا يقل عن 300 مليون دولار ، دون أن تنطلق رحلة واحدة.

وصوت مجلس العموم بأغلبية 313 صوتا مقابل 269 صوتا للموافقة على مشروع قانون رواندا الذي تقدمت به الحكومة من حيث المبدأ، وأرسله لمزيد من التدقيق.

والنتيجة تتجنب هزيمة كان من شأنها أن تترك سلطة رئيس الوزراء ريشي سوناك ممزقة وحكومته تترنح، إنه يشتري لسوناك بعض المساحة لالتقاط الأنفاس ، لكنه يثير المزيد من الجدل في الأسابيع المقبلة.

ويسعى مشروع القانون إلى التغلب على حكم صادر عن المحكمة العليا في المملكة المتحدة بأن خطة إرسال المهاجرين الذين يصلون إلى بريطانيا عبر القناة الإنجليزية في قوارب إلى رواندا - حيث سيبقون بشكل دائم - غير قانونية.

مشروع القانون هو نتيجة لصفقة جديدة تم توقيعها في 5 ديسمبر من قبل رواندا والمملكة المتحدة.

وقال وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي إن الاتفاق الملزم قانونا "سيعالج جميع القضايا" التي أثارتها المحكمة العليا في المملكة المتحدة عندما قضت الشهر الماضي بأن السياسة المثيرة للجدل غير قانونية.

ومع ذلك، يواجه مشروع قانون سلامة رواندا (اللجوء والهجرة)، انتقاداتمن الوسطيين المحافظين الذين يعتقدون أنه يتجنب خرق القانون الدولي، ومن المشرعين من المتشددين اليمينيين في الحزب، الذين يقولون إنه لا يذهب بعيدا بما يكفي لضمان ترحيل المهاجرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة دون إذن.

وبعد التهديد بعرقلة مشروع القانون يوم الثلاثاء، امتنع العديد من المتشددين عن التصويت على أمل تشديده في وقت لاحق من العملية التشريعية.

وبعد التصويت، قال سوناك على وسائل التواصل الاجتماعي إن "الشعب البريطاني يجب أن يقرر من سيأتي إلى هذا البلد - وليس العصابات الإجرامية أو المحاكم الأجنبية. هذا ما يقدمه مشروع القانون هذا".

قضية الطوطمية

أصبحت خطة رواندا قضية طوطمية بالنسبة لسوناك ، وهي محور تعهده ب "وقف القوارب" التي تجلب المهاجرين غير الشرعيين إلى المملكة المتحدة عبر القناة الإنجليزية من فرنسا. وقد فعل ذلك أكثر من 29,000 شخص هذا العام ، انخفاضا من 46,000 في عام 2022 بأكمله.

ويعتقد سوناك أن الوفاء بوعده سيسمح للمحافظين بسد فجوة كبيرة في استطلاعات الرأي مع حزب العمال المعارض قبل الانتخابات التي يجب إجراؤها في العام المقبل.

وقد كلفت الخطة الحكومة بالفعل ما لا يقل عن 240 مليون جنيه إسترليني (300 مليون دولار) كمدفوعات لرواندا، التي وافقت في عام 2022 على معالجة وتوطين مئات طالبي اللجوء سنويا من المملكة المتحدة.

وواجهت الخطة تحديات قانونية متعددة، وقضت المحكمة العليا في بريطانيا الشهر الماضي بأنها غير قانونية، قائلة إن رواندا ليست وجهة آمنة للاجئين. وردا على ذلك، وقعت بريطانيا ورواندا معاهدة تتعهدان فيها بتعزيز حماية المهاجرين. وتجادل حكومة سوناك بأن المعاهدة تسمح لها بتمرير قانون يعلن أن رواندا وجهة آمنة، بغض النظر عن حكم المحكمة العليا.

وسيسمح القانون، إذا وافق عليه البرلمان، للحكومة "بإلغاء" أقسام من قانون حقوق الإنسان في المملكة المتحدة عندما يتعلق الأمر بطلبات اللجوء المتعلقة برواندا.

يعتقد المشرعون في الجناح الاستبدادي للحزب أن التشريع معتدل للغاية ، لأنه يترك بعض الطرق القانونية للمهاجرين للطعن في الترحيل ، سواء في محاكم المملكة المتحدة أو في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

ويشعر المحافظون الأكثر وسطية بالقلق من أنه يهمش المحاكم وقد ينتهك القانون الدولي. وقال وزير العدل السابق روبرت باكلاند للمشرعين إن "هذا البرلمان ذو سيادة ، لكن لدينا أيضا استقلال المحاكم وسيادة القانون لنضعه في الاعتبار" - على الرغم من أنه صوت لصالح مشروع القانون على أي حال.

وأكد وزير الداخلية جيمس كليفرلي للمشرعين أن "الإجراءات التي نتخذها، رغم أنها جديدة، بينما تدفع إلى حد كبير على حافة الظرف، هي في إطار القانون الدولي".

وتقول جماعات حقوق الإنسان إنه من غير العملي وغير الأخلاقي إرسال طالبي اللجوء إلى بلد يبعد أكثر من 4 ميل (000 كيلومتر)، دون أمل في العودة إلى المملكة المتحدة. كما يستشهدون بسجل رواندا السيئ في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك مزاعم التعذيب وقتل معارضي الحكومة.

وقالت ياسمين أحمد، مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في المملكة المتحدة، إن نتيجة التصويت كانت "هزيمة للأخلاق الإنسانية وضربة مطرقة لسيادة القانون".

قال أحمد: "إن وجود حكومة مستعدة لتقويض سيادة القانون من خلال انتهاك حقوق الإنسان وتقويض الرقابة القضائية هو احتمال خطير.

ووصف زعيم حزب العمال كير ستارمر مشروع القانون بأنه "وسيلة للتحايل".

"إنه مبني على الرمال. لن ينجح».

وكانت هزيمة يوم الثلاثاء ستشكل ضربة قاسية لسوناك وكان من الممكن أن تدفع زملاءه المضطربين القلقين من أن الحزب يتجه نحو هزيمة انتخابية إلى رمي النرد على تغيير الزعيم. وبموجب قواعد الحزب، سيواجه سوناك تصويتا بحجب الثقة إذا دعا 53 نائبا - 15٪ من إجمالي المحافظين - إلى تصويت واحد.

ويجادل آخرون بأنه سيكون من الكارثي عزل رئيس وزراء آخر دون إجراء انتخابات وطنية سوناك هو ثالث رئيس وزراء محافظ منذ الانتخابات الأخيرة في عام 2019 ، بعد أن طرد الحزب كلا من بوريس جونسون وخليفته ليز تروس.