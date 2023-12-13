برتقالي في ذهبي أحلام الشامسي كاملة الأناقة في ألف ليلة وليله

تملك النجمة الإماراتية أحلام الشامسي ذوق راقي ينجذب للأحتشام والفخامة في آن واحد وهذا ما جعلها محط اهتمام واعجاب متابعيها وهذا ما اكدته في أحدث ظهور لها بإطلالتها بحلقتها الأولى برنامجها الجديد "ألف ليلة وليلة" مع مع الفنانة أسماء المنور والفنان حاتم عمور.

النجمة الإماراتية أحلام الشامسي

وتألقت أحلام الشامسي بإطلالة زاهية حيث ارتدت فستان طويل، وأكمام واسعه، بتصميم مميز، وحمل توقيع مصمم أزياء اللبناني زهير مراد، من مجموعة كوتور ربيع 2023.

النجمة الإماراتية أحلام الشامسي

صمم زهير مراد الفستان من قماش لامع بلونين البرتقالي والذهبي من خلال الحبال الذهبية التي أضافت لمسة من الأناقة الى الفستان رغم بساطة تصميمه، فجاء واسعاً وبحركة منفوشة من الأعلى لينسدل على شكل تنورة ضيقة في الأسفل.

النجمة الإماراتية أحلام الشامسي

وكعادتها، طلبت أحلام إجراء بعض التعديلات على التصميم الفستان للثوب ليبدو أكثر احتشاماً، حيث أغلقت فُتحة الصدر الواسعة وتخلّت عن فُتحة الساق الطويلة، لتظهر بكامل احتشامها.

النجمة الإماراتية أحلام الشامسي

وأكملت النجمة الخليجية إطلالتها بعقد من الألماس فخم مزين بالأحجار الخضراء الكبيرة مع أقراط متدلية، وزينت يدها بساعة فخمة وخاتم ناعم مزين بالحجر الأخضر أيضاً.

النجمة الإماراتية أحلام الشامسي

وعلقت على الصور، قائلة: " ليله من الف ليله وليله عبر شاشه قناه ابوظبي مع ملكه الاندلس الفنانه الكبيره والصوت الرائع اسماء المنور والصوت الرائع من اجمل الاصوات العربيه اللي سمعتها حاتم عمور شكراً على جمال حضوركم ومحبتكم ووقتكم الغالي معنا في ليالينا".

النجمة الإماراتية أحلام الشامسي

أما من الناحية الجمالية، وضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه، واعتمدت تسريحة شعر على طريقة الويفي الواسع.

النجمة الإماراتية أحلام الشامسي

أحلام الشامسي

أحلام الشامسي (13 فبراير 1968 -)، مغنية إماراتية. أَطلق عليها جمهورها بـ «الملكة»، لقبها المغني السعودي محمد عبده بلقب «فنانة الخليج»، تُعتبر أحد المغنيات الأعلى أجراً بإحياء الحفلات والمهرجانات في الوطن العربي، وهي أول فنانة خليجية غنت في تونس وذلك في مهرجان قرطاج الدولي كما شاركت بالغناء في فلسطين لمرّتين في مهرجانات رام الله وبير زيت، وهي المطربة الخليجية الأولى والوحيدة إلى اليوم التي شاركت بمهرجان جرش بالأردن لمرتين، ليبيا والجزائر، مهرجان تدمر بسوريا، لبنان، والمغرب في كلّ من مهرجان موازين العالمي ومراكش.

النجمة الإماراتية أحلام الشامسي

حياتها الشخصية

ولدت في إمارة أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة من أب إماراتي وأم بحرينية وتربت طفلة في البحرين. والدها هو المغني الشعبي علي الشامسي، واسمها الحقيقي هو «ميثاء» وأتى اسم أحلام من قِبل والدها عرفاناً بجميل طبيبة مصرية اسمها أحلام أسعفتها وهي رضيعة من جرح خطير أصاب جبينها عندما سقطت من يديّ أختها.

النجمة الإماراتية أحلام الشامسي

تلقت تعليمها الأساسي في مدارس المحرق. ثم درست الشريعة الإسلامية ولم تكمل دراستها، حيث اتجهت للغناء بالرغم من معارضة الأهل. وصرّحت أحلام لقناة روتانا بأنها نشأت نشأة إسلامية، وأنها حافظة لأجزاء كثيرة من القرآن، وأنها كانت تقوم بتدريسه تزامناً مع دراستها الجامعية بسبب ضائقة مادية مرت بها عائلتها عقب وفاة والدها، بالرغم من امتلاكه شركات مقاولات.

النجمة الإماراتية أحلام الشامسي

في 18 يونيو 2003 تزوجت بطل الرالي القطري مبارك الهاجري، ونالت بعدها الجنسية القطرية ولها منه ثلاثة أبناء وهم: فاهد ولد عام 2004، وَفاطمة ولدت عام 2008، ولولوة عام 2010.

تعتبر من أغنى الفنانات في الشرق الأوسط بحسب مجلة «آراب بزنس»، وهي الأعلى أجراً على المستوى العربي. تعيش متنقّلة ما بين قطر ودبي حيث لها منزلين في كل من البلدين إضافة إلى بيتين في مصر وشقتين في لندن وشقتين في لبنان وشقة في باريس.

النجمة الإماراتية أحلام الشامسي

بعد ولادتها لطفلتها «لولوة» انتشرت شائعة تفيد بوفاتها، بدأت القصة بسبب خطأ طبي تعرضت له أثناء ولادتها حيث أصيبت بفايروس مارسا مما أدى إلى تدهور وضعها الصحي وإدخالها إلى غرفة العناية المركزة في قسم العزل الصحي بإحدى المستشفيات في دبي، وهو ما ساهم في تعزيز انتشار إشاعة وفاتها، إلاَّ أن شقيقها وزوجها سارعوا إلى تكذيب الإشاعة وطالبوا الصحافة والجمهور باحترام خصوصيتها واحترام وضعها الصحي وعدم نشر أخبار قد تسيء لمعنوياتها ومعنويات عائلتها.

سيرتها المهنية

البدايات

النجمة الإماراتية أحلام الشامسي

شعار أحلام

كانت بدايتها في إحياء حفلات الزفاف في دول الخليج وذلك في أواخر الثمانينات القرن العشرين وكان ذلك لفترة قصيرة، وكانت بدايتها الفعلية والحقيقة في عام 1995 مع الملحن أنور عبد الله الذي ساعدها حتى وقعت عقداً مع شركة فنون الإمارات حتى طرحت ألبوم «أحبك موت» في عام 1995 ويتكون من 8 أغاني الذي حقق نجاح ملحوظ في تلك الفترة، حقق ألبومها الأول مبيعات جيدة على النطاق الخليجي والعربي حيث استغلت نجاحها بطرح ألبومها الثاني بعنوان «مع السلامة» عام 1996 والذي احتوى على تعاونات أغلبها من الفريق نفسه في الألبوم الأول ومن الشعراء مثل خالد البذال وجمال إدريس ومن الملحنين أنور عبد الله وعارف الزياني، واحتوى الألبوم على 6 أغاني أهمها «تدري ليش» التي نالت شهرة واسعة ومن خلالها ازدادت شهرتها في الوطن العربي.